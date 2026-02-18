В России возбудили дело в отношении известного казахстанского рэпера

В городе Санкт-Петербурге (Россия) начали административное дело в отношении казахстанского рэпера Руслана Гоминова (Ганвест), сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"ГУ МВД России по г. Санкт-Петербург возбудило дело об административном правонарушении в отношении исполнителя Ганвест в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций. Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение", – указала она.

В размещенном документе указано, что заявление на Ганвеста поступило в январе 2026 года. На психолого-лингвистическую экспертизу направили его композиции, размещенные в соцсети "ВКонтакте".

Ганвест родился в Актау. Ему 33 года. Стал известен в 2018 году благодаря песне "Никотин". С середины 2025 года обрел повторную популярность за счет постоянного использования в своей речи звуков и нечленораздельных слов "пэпэ", "шнейне ", "фа", "ватафа", напоминающих речевые тики при синдроме Туретта (Википедия). В открытых источниках его позиционируют как казахстанского и российского рэпера.

Ранее суд в России принял решение по делу артиста Филиппа Киркорова и предпринимателя о запрете пользования пирсом и теннисным кортом на побережье Москвы-реки.