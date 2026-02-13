#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Филипп победил": суд поставил точку в деле о пирсе Киркорова

певец Филипп Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 20:23 Фото: Instagram/fkirkorov
Красногорский суд Московской области отказал в удовлетворении иска предпринимателя Глеба Рыськова к эстрадному певцу Филиппу Киркорову о запрете пользования пирсом и теннисным кортом на побережье Москвы-реки, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС 13 февраля 2026 года рассказал адвокат народного артиста РФ Роман Кузьмин:

"Филипп Киркоров победил. Суд постановил в удовлетворении исковых требований Рыськова отказать".

Издание отмечает, что ранее Красногорский суд привлек прокуратуру к спору Рыськова и Киркорова из-за построек на подмосковном участке, который находится на побережье Москвы-реки.

По словам бизнесмена, он не знал, что указанный участок принадлежит Киркорову, и собирался его использовать для своих нужд. Рыськов отмечал, что по закону это земли общего пользования, однако они оформлены в собственность артиста, на них размещены теннисный корт и другие постройки, доступа к этому участку и к прибрежной полосе, на которой стоят эти объекты, нет. Предприниматель требовал, чтобы суд постановил снести эти объекты и обеспечить доступ к земле.

Ранее мы писали, что пользователи Сети не утихают и продолжают осуждать Филиппа Киркорова в соцсетях после финала второго сезона юмористического шоу "Звезды".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
