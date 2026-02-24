#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Культура и шоу-бизнес

Продолжение культовой франшизы "Крик" ожидается 27 февраля

Крик-7, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 07:25 Фото: Х/qgscream
23 февраля Paramount Pictures представила новый трейлер "Крика-7", сообщает Zakon.kz.

На радость поклонникам хоррора в фильм вернулась Нив Кэмпбелл. Она исполняла роль Сидни Прескотт в первых пяти фильмах серии. В шестой части она упоминалась, но не появлялась на экране.

В седьмой части ее героиня снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь.

В этот же день, 27 февраля, группа Gorillaz покажет новый приключенческий фильм.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рианна озвучила "Смурфики"
08:50, 08 февраля 2025
Рианна озвучила "Смурфики"
Том Круз и его новая "Миссия" выходят 23 мая
07:37, 09 апреля 2025
Том Круз и его новая "Миссия" выходят 23 мая
Вышел тизер нового "Губки Боба"
05:55, 10 июля 2025
Вышел тизер нового "Губки Боба"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: