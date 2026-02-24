Продолжение культовой франшизы "Крик" ожидается 27 февраля

23 февраля Paramount Pictures представила новый трейлер "Крика-7", сообщает Zakon.kz.

На радость поклонникам хоррора в фильм вернулась Нив Кэмпбелл. Она исполняла роль Сидни Прескотт в первых пяти фильмах серии. В шестой части она упоминалась, но не появлялась на экране.

В седьмой части ее героиня снова станет центральным персонажем. Однако на этот раз маньяк Призрачное лицо нацелится не на саму Сидни, а на ее дочь.

