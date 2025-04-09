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Культура и шоу-бизнес

Том Круз и его новая "Миссия" выходят 23 мая

&quot;Миссия невыполнима: Финальная расплата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 07:37 Фото: Instagram/missionimpossible
Студия Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата", премьера восьмой части знаменитой саги с Томом Крузом состоится 23 мая, сообщает Zakon.kz.

В предстоящей картине Итан Хант продолжит борьбу с опасной ИИ-программой под названием "Сущность", с которой герой уже столкнулся в "Смертельной расплате", первой части двухсерийного финала. Вместе с Крузом к своим ролям вернутся Исайя Моралес, Саймон Пегг, Винг Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Ши Уигэм, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариела Гаррига и Индира Варма.

Премьера фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" состоится на Каннском кинофестивале 14 мая. Круз посетит Каннский фестиваль в третий раз. До этого актер появлялся на киносмотре в 1992 году, когда в Каннах показывали фильм с ним "Далекая страна". Во второй раз Круз вернулся на Лазурный берег в 2022 году с "Топ Ган: Мэверик".

Спустя несколько дней, 25 мая, выходит восьмой сезон "Рика и Морти".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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