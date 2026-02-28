#Референдум-2026
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Дизайнер Алисы Лью показала процесс создания олимпийского платья

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 07:22 Фото: Instagram/isufigureskating
Дизайнер одежды Лиза Маккиннон поделилась процессом создания того самого "золотого" платья, покорившего весь мир, сообщает Zakon.kz.

Живет и работает дизайнер в Лос-Анджелесе, а в последние годы обшивает всех топовых фигуристов Америки. За свою работу Маккиннон берет 90 долларов в час. В среднем на один костюм уходит около 50 часов работы, но олимпийские варианты могут требовать значительно больше времени.

Процесс создания олимпийского платья Алисы Лью дизайнер разместила 26 февраля на своей странице в Instagram.

"Кстати, это платье впервые за несколько четырехлетий "сломало" систему, в которой чемпионками становились фигуристки в красных одеяниях", – отметили в комментариях поклонники фигурного катания.

Но больше всего в победной истории Алисы Лью общественность заинтересовала история ее отца – Артура Лью, политического иммигранта из Китая. Сбежав в США без денег, без языка, без связей, он смог за 10 лет построить карьеру, разбогатеть, дать людям работу и воспитать пятерых детей от суррогатных матерей. Именно он стал первым тренером Алисы. Однако она уволила его и в начале 2024 года собрала свою команду. На лед фигуристка вернулась уже на своих условиях: без прежнего давления, с правом самой выбирать музыку, костюмы и участвовать в постановке программ.

В Милане Лью доказала, что в спорте, где давление и конкуренция нередко ломают карьеры, можно побеждать иначе – без образа "идеальной" фигуристки и без тотального самопожертвования. По ее словам, ключевым стало удовольствие от катания и ощущение, что она делает это прежде всего для себя.

В мире, где фигуристки традиционно выступают под классику в безупречно выверенных образах, она выбрала свой путь – пирсинг, необычные окрашивания, свободное поведение перед камерами. У нее диагностирован СДВГ, и она открыто говорит, что "любит хаос", ставит программы под Леди Гагу и треки, залетевшие в TikTok.

"Живое победило над неживым", – так охарактеризовали фигуристок минувшей Олимпиады.

Ее история стала доказательством того, что спортсменкам необязательно жертвовать своим ментальным и физическим здоровьем, чтобы добиться успеха.

"Алиса Лю олицетворяет здоровое отношение к спорту, и ее победа на Олимпиаде на своих собственных условиях – это самый важный месседж, который она могла передать молодым спортсменкам и токсичным тренерам. Будущее спорта за такими женщинами, как Алиса Лю", – подчеркивают интернет-пользователи.

Следуя харизме и образу мышления Алисы, на зимнюю Олимпиаду-2030 от России собралась Анна Семенович.

Фото Алия Абди
Алия Абди
