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Культура и шоу-бизнес

Дизайнер Хайдер Акерманн удочерил слониху

Известный дизайнер Хайдер Аккерман удочерил слониху, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 07:25 Фото: Instagram/h.a
Французский дизайнер одежды и креативный директор брендов Canada Goose и Tom Ford рассказал об удочерении слонихи, сообщает Zakon.kz.

О радостном событии дизайнер рассказал на своей странице в Instagram.

"С гордостью представляю вам WAMATA – моего усыновленного слоненка", – подписал Акерманн многочисленные видео из Фонда дикой природы Дэвида Шелдрика.

Фото: Instagram/h.a

По словам дизайнера, животное осиротело в возрасте 12 месяцев. Слониху нашли спасатели на берегу реки в кенийском национальном парке "Восточный Цаво". Сейчас Вамата находится под опекой Фонда дикой природы. Акерманн поддержал этот фонд за работу по восстановлению дикой природы и борьбе с браконьерством.

Фото: Instagram/h.a

Дизайнер не первый раз принимает участие в спасении окружающей среды. Ранее он уже устраивал коллаборацию с фондом Polar Bears International, в рамках которой выпустили толстовку из органического хлопка. Все вырученные средства с продажи были направлены в организацию PBI.

Днями ранее на побережье Дании выбросило тушу семиметрового горбатого кита.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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