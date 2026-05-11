Стэнли Туччи оказался зятем Эмили Блант

Известный по фильму "Дьявол носит Prada" 65-летний актер Стэнли Туччи состоит в браке с сестрой Эмили Блант, сообщает Zakon.kz.

О подробностях женитьбы на сестре коллеги по фильму "Дьявол носит Prada" актер рассказал в подкасте "Открытая книга". С его слов, после смерти первой жены Кэтрин Туччи от рака груди в 2009 году актер был уверен, что больше никогда не женится и не заведет детей. Однако встреча с Фелисити Блант полностью изменила его жизнь.

Пара познакомилась на свадьбе Эмили, а в 2012 году они поженились, несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте. У супругов родилось двое детей.

Кроме того, Туччи воспитал троих детей от первого брака, а также двоих приемных детей покойной Кэтрин.

"Я никогда не думал, что снова женюсь и у меня появятся еще дети, – признался актер в подкасте. – Но когда я встретил Фелисити, все изменилось. Она подарила мне и моим детям чувство безопасности, научила меня доверию. А еще она просто забавная".

