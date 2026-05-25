#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Культура и шоу-бизнес

Игорю Крутому вновь пришлось заступиться за Люсю Чеботину, спевшую дуэтом с казахстанцем Alex Lim

певец Alex Lim, певица Люся Чеботина, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:37 Фото: Instagram/igorkrutoy65, lusia_chebotina, 1lyriq и lim_0n
Знаменитый российский композитор Игорь Крутой показал, как проходила запись песни "Последний звонок", которую исполнили казахстанец Александр Лим (более известен как Alex Lim) и Люся Чеботина. Кроме восторга, в сторону 29-летней певицы снова "прилетел" негатив, сообщает Zakon.kz.

Премьера песни состоялась 22 мая 2026 года.

Днем позднее 71-летний маэстро в своем Instagram показал то, что осталось за кадром во время записи песни.

"Последний звонок" уже на всех цифровых площадках, и мы с радостью читаем ваши отзывы. Сегодня хотим показать вам то, что обычно остается за кадром. Эта совместная работа стала для нас по-настоящему особенной. Работа с Люсей и Алексом – это талант, профессионализм и полная самоотдача на каждом этапе создания песни", – написал Крутой 23 мая.

Также он раскрыл, кто еще участвовал в создании песни.

"Музыкальное видение LYRIQ (саунд-продюсер Кирилл Ермаков. – Прим. ред.) помогло нам передать именно то настроение, которое мы задумывали: современное звучание и ту самую щемящую ностальгию школьного выпускного", – отметил Игорь Яковлевич.

Композитор поблагодарил всех, кто уже слушает, сохраняет и делится новой композицией.

"Будем рады узнать ваши впечатления", – заключил Крутой, обращаясь к подписчикам.

Ответа ему долго ждать не пришлось. Преданные фанаты буквально осыпали маэстро, исполнителей и саунд-продюсера восторженными комплиментами:

  • "Браво".
  • "Супер".
  • "Песня до мурашек".
  • "Получилось просто огонь!"
  • "Ну все. В конце я заревела".
  • "Отличный дуэт! Вы лучший, Игорь Яковлевич!"
  • "Я знала, что лирик причастен с первых секунд".
  • "Очень классно и здорово! Спасибо, Игорь Яковлевич, за музыку".
  • "Спасибо вам, наш маэстро, за вашу музыку! Дуэт классный получился".
  • "Все ваши песни  это безусловная любовь, шедевр, всегда в самое сердце".
  • "Красивый вы придумали дуэт, Игорь Яковлевич, и песню тоже... для души".
  • "Почему он не так знаменит, Лим для меня – открытие! Голос невероятный!"
  • "Игорь Яковлевич, Люся и Алекс, дуэт действительно получился мелодичным. Музыка супер".
  • "Все, что делает Кирилл, это всегда мурашки с гору! Шикарная работа! Прослезилась и не раз! Сразу школа вспомнилась…"
  • "Атмосфера и настроение передались и нам! И снова песня крутится в голове... так нежно и ненавязчиво. И это так приятно".
  • "Люся молодец, не теряется на фоне Саши, а наоборот, их голоса так классно переплетаются, будто два кусочка пазла, наконец, нашли друг друга. Песня огонь!"
  • "Всем выпускникам прекрасного последнего звонка! Песня Крутая, как и автор хита! Спасибо великому композитору за песню! Я считаю ее символичной и очень чудесной! Браво!"
  • "Потрясающая песня! Ностальгия по тем далеким временам... С премьерой песни! Красивое сочетание голосов. Игорь Яковлевич, спасибо за музыку и за слова Лизы Гринкевич – талантливая поэтесса".

Но и в этот раз нашлись те, кто решил в очередной раз пройтись по вокальным данным исполнительницы хита "Солнце Монако":

  • "Эту Чеботину опять везде пихают".
  • "Без Чеботиной песня звучит огонь".
  • "Разброс такой – Лара Фабиан и вот эта певичка!"
  • "Такая хорошая песня "профукана" в неудачном дуэте..."
  • "Песня как песня, ничего особенного! Чему так уж восторгаться!?"
  • "У Чеботиной весьма средненькие данные, Алекс на голову выше, но его вообще не слышно в этом дуэте... Тогда зачем?"
  • "Песня хорошая, слова особенно. На счет Чеботиной соглашусь с большинством, не пара. Здесь ее особенность искажает слова, мешает слушать нормального певца".
  • "Где этих певцов набрали? С улицы? И песню испортили! Люся она и есть Люся! Неинтересная вообще! Культуры никакой! Старается по максимуму везде раздеться!"

Крутой в ответ решительно заявил: "Не пихают, а приглашают…, На мой взгляд и слух, пара огонь…"

"Сколько людей, столько и мнений…" – подчеркнул маэстро.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:37
Alex Lim раскрыл имя исполнителя, с которым записал дуэт

Отметим, что хейтеры не в первый раз негативно отозвались о дуэте Alex Lim с Люсей Чеботиной. 18 мая 2026 года Игорь Крутой представил публике отрывок из песни "Последний звонок". Преданным поклонникам понравились и песня, и дуэт казахстанца и исполнительницы хита "Солнце Монако". Но не все согласились с тем, что дуэт удался. Некоторые написали, что вместо Чеботиной нужно было выбрать другую певицу, так как она "мешает слушать" голос Лима. В ответ маэстро заявил, что считает дуэт сложившимся, и предложил критикам просто не слушать песню.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Певец из Казахстана Alex Lim
04:31, 18 мая 2026
Alex Lim раскрыл имя исполнителя, с которым записал дуэт
певец Alex Lim, певица Люся Чеботина, композитор Игорь Крутой
13:42, 19 мая 2026
"Она просто мешает": новый дуэт казахстанца Alex Lim вызвал споры, но вмешался Игорь Крутой
певец Alex Lim, композитор Игорь Крутой
17:38, 07 ноября 2025
Игорь Крутой показал, как проходил творческий процесс с казахстанцем Alex Lim
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана уступила в четвертьфинале престижного турнира будущим чемпионам
13:22, Сегодня
Сборная Казахстана уступила будущим чемпионам из Швейцарии в четвертьфинале Кубка мира
Байсуфинов назвал на окончательный состав
12:55, Сегодня
Талгат Байсуфинов назвал окончательный состав Казахстана на матчи с Арменией и Венгрией
Чемпионат Азии по борьбе до 23 лет
12:46, Сегодня
Стало известно, как две казахстанские борчихи выступили в полуфинале чемпионата Азии
Aktobe Open 2025
12:43, Сегодня
Турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США и участием мировых звёзд пройдёт в Актобе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: