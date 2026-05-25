Игорю Крутому вновь пришлось заступиться за Люсю Чеботину, спевшую дуэтом с казахстанцем Alex Lim

Знаменитый российский композитор Игорь Крутой показал, как проходила запись песни "Последний звонок", которую исполнили казахстанец Александр Лим (более известен как Alex Lim) и Люся Чеботина. Кроме восторга, в сторону 29-летней певицы снова "прилетел" негатив, сообщает Zakon.kz.

Премьера песни состоялась 22 мая 2026 года.

Днем позднее 71-летний маэстро в своем Instagram показал то, что осталось за кадром во время записи песни.

"Последний звонок" уже на всех цифровых площадках, и мы с радостью читаем ваши отзывы. Сегодня хотим показать вам то, что обычно остается за кадром. Эта совместная работа стала для нас по-настоящему особенной. Работа с Люсей и Алексом – это талант, профессионализм и полная самоотдача на каждом этапе создания песни", – написал Крутой 23 мая.

Также он раскрыл, кто еще участвовал в создании песни.

"Музыкальное видение LYRIQ (саунд-продюсер Кирилл Ермаков. – Прим. ред.) помогло нам передать именно то настроение, которое мы задумывали: современное звучание и ту самую щемящую ностальгию школьного выпускного", – отметил Игорь Яковлевич.

Композитор поблагодарил всех, кто уже слушает, сохраняет и делится новой композицией.

"Будем рады узнать ваши впечатления", – заключил Крутой, обращаясь к подписчикам.

Ответа ему долго ждать не пришлось. Преданные фанаты буквально осыпали маэстро, исполнителей и саунд-продюсера восторженными комплиментами:

"Браво".

"Супер".

"Песня до мурашек".

"Получилось просто огонь!"

"Ну все. В конце я заревела".

"Отличный дуэт! Вы лучший, Игорь Яковлевич!"

"Я знала, что лирик причастен с первых секунд".

"Очень классно и здорово! Спасибо, Игорь Яковлевич, за музыку".

"Спасибо вам, наш маэстро, за вашу музыку! Дуэт классный получился".

"Все ваши песни – это безусловная любовь, шедевр, всегда в самое сердце".

– "Красивый вы придумали дуэт, Игорь Яковлевич, и песню тоже... для души".

"Почему он не так знаменит, Лим для меня – открытие! Голос невероятный!"

"Игорь Яковлевич, Люся и Алекс, дуэт действительно получился мелодичным. Музыка супер".

"Все, что делает Кирилл, это всегда мурашки с гору! Шикарная работа! Прослезилась и не раз! Сразу школа вспомнилась…"

"Атмосфера и настроение передались и нам! И снова песня крутится в голове... так нежно и ненавязчиво. И это так приятно".

"Люся молодец, не теряется на фоне Саши, а наоборот, их голоса так классно переплетаются, будто два кусочка пазла, наконец, нашли друг друга. Песня огонь!"

"Всем выпускникам прекрасного последнего звонка! Песня Крутая, как и автор хита! Спасибо великому композитору за песню! Я считаю ее символичной и очень чудесной! Браво!"

"Потрясающая песня! Ностальгия по тем далеким временам... С премьерой песни! Красивое сочетание голосов. Игорь Яковлевич, спасибо за музыку и за слова Лизы Гринкевич – талантливая поэтесса".

Но и в этот раз нашлись те, кто решил в очередной раз пройтись по вокальным данным исполнительницы хита "Солнце Монако":

"Эту Чеботину опять везде пихают".

"Без Чеботиной песня звучит огонь".

"Разброс такой – Лара Фабиан и вот эта певичка!"

"Такая хорошая песня "профукана" в неудачном дуэте..."

"Песня как песня, ничего особенного! Чему так уж восторгаться!?"

"У Чеботиной весьма средненькие данные, Алекс на голову выше, но его вообще не слышно в этом дуэте... Тогда зачем?"

"Песня хорошая, слова особенно. На счет Чеботиной соглашусь с большинством, не пара. Здесь ее особенность искажает слова, мешает слушать нормального певца".

"Где этих певцов набрали? С улицы? И песню испортили! Люся она и есть Люся! Неинтересная вообще! Культуры никакой! Старается по максимуму везде раздеться!"

Крутой в ответ решительно заявил: "Не пихают, а приглашают…, На мой взгляд и слух, пара огонь…"

"Сколько людей, столько и мнений…" – подчеркнул маэстро.

Отметим, что хейтеры не в первый раз негативно отозвались о дуэте Alex Lim с Люсей Чеботиной. 18 мая 2026 года Игорь Крутой представил публике отрывок из песни "Последний звонок". Преданным поклонникам понравились и песня, и дуэт казахстанца и исполнительницы хита "Солнце Монако". Но не все согласились с тем, что дуэт удался. Некоторые написали, что вместо Чеботиной нужно было выбрать другую певицу, так как она "мешает слушать" голос Лима. В ответ маэстро заявил, что считает дуэт сложившимся, и предложил критикам просто не слушать песню.