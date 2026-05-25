Игорю Крутому вновь пришлось заступиться за Люсю Чеботину, спевшую дуэтом с казахстанцем Alex Lim
Премьера песни состоялась 22 мая 2026 года.
Днем позднее 71-летний маэстро в своем Instagram показал то, что осталось за кадром во время записи песни.
"Последний звонок" уже на всех цифровых площадках, и мы с радостью читаем ваши отзывы. Сегодня хотим показать вам то, что обычно остается за кадром. Эта совместная работа стала для нас по-настоящему особенной. Работа с Люсей и Алексом – это талант, профессионализм и полная самоотдача на каждом этапе создания песни", – написал Крутой 23 мая.
Также он раскрыл, кто еще участвовал в создании песни.
"Музыкальное видение LYRIQ (саунд-продюсер Кирилл Ермаков. – Прим. ред.) помогло нам передать именно то настроение, которое мы задумывали: современное звучание и ту самую щемящую ностальгию школьного выпускного", – отметил Игорь Яковлевич.
Композитор поблагодарил всех, кто уже слушает, сохраняет и делится новой композицией.
"Будем рады узнать ваши впечатления", – заключил Крутой, обращаясь к подписчикам.
Ответа ему долго ждать не пришлось. Преданные фанаты буквально осыпали маэстро, исполнителей и саунд-продюсера восторженными комплиментами:
- "Браво".
- "Супер".
- "Песня до мурашек".
- "Получилось просто огонь!"
- "Ну все. В конце я заревела".
- "Отличный дуэт! Вы лучший, Игорь Яковлевич!"
- "Я знала, что лирик причастен с первых секунд".
- "Очень классно и здорово! Спасибо, Игорь Яковлевич, за музыку".
- "Спасибо вам, наш маэстро, за вашу музыку! Дуэт классный получился".
- "Все ваши песни – это безусловная любовь, шедевр, всегда в самое сердце".
- "Красивый вы придумали дуэт, Игорь Яковлевич, и песню тоже... для души".
- "Почему он не так знаменит, Лим для меня – открытие! Голос невероятный!"
- "Игорь Яковлевич, Люся и Алекс, дуэт действительно получился мелодичным. Музыка супер".
- "Все, что делает Кирилл, это всегда мурашки с гору! Шикарная работа! Прослезилась и не раз! Сразу школа вспомнилась…"
- "Атмосфера и настроение передались и нам! И снова песня крутится в голове... так нежно и ненавязчиво. И это так приятно".
- "Люся молодец, не теряется на фоне Саши, а наоборот, их голоса так классно переплетаются, будто два кусочка пазла, наконец, нашли друг друга. Песня огонь!"
- "Всем выпускникам прекрасного последнего звонка! Песня Крутая, как и автор хита! Спасибо великому композитору за песню! Я считаю ее символичной и очень чудесной! Браво!"
- "Потрясающая песня! Ностальгия по тем далеким временам... С премьерой песни! Красивое сочетание голосов. Игорь Яковлевич, спасибо за музыку и за слова Лизы Гринкевич – талантливая поэтесса".
Но и в этот раз нашлись те, кто решил в очередной раз пройтись по вокальным данным исполнительницы хита "Солнце Монако":
- "Эту Чеботину опять везде пихают".
- "Без Чеботиной песня звучит огонь".
- "Разброс такой – Лара Фабиан и вот эта певичка!"
- "Такая хорошая песня "профукана" в неудачном дуэте..."
- "Песня как песня, ничего особенного! Чему так уж восторгаться!?"
- "У Чеботиной весьма средненькие данные, Алекс на голову выше, но его вообще не слышно в этом дуэте... Тогда зачем?"
- "Песня хорошая, слова особенно. На счет Чеботиной соглашусь с большинством, не пара. Здесь ее особенность искажает слова, мешает слушать нормального певца".
- "Где этих певцов набрали? С улицы? И песню испортили! Люся она и есть Люся! Неинтересная вообще! Культуры никакой! Старается по максимуму везде раздеться!"
Крутой в ответ решительно заявил: "Не пихают, а приглашают…, На мой взгляд и слух, пара огонь…"
"Сколько людей, столько и мнений…" – подчеркнул маэстро.
Отметим, что хейтеры не в первый раз негативно отозвались о дуэте Alex Lim с Люсей Чеботиной. 18 мая 2026 года Игорь Крутой представил публике отрывок из песни "Последний звонок". Преданным поклонникам понравились и песня, и дуэт казахстанца и исполнительницы хита "Солнце Монако". Но не все согласились с тем, что дуэт удался. Некоторые написали, что вместо Чеботиной нужно было выбрать другую певицу, так как она "мешает слушать" голос Лима. В ответ маэстро заявил, что считает дуэт сложившимся, и предложил критикам просто не слушать песню.