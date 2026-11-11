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Культура и шоу-бизнес

"Не ожидала такого от вас": новая песня Alex Lim и Игоря Крутого вновь вызвала споры и волну критики

композитор Игорь Крутой, певец Alex Lim, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:08 Фото: Instagram/lim_0n
Казахстанский исполнитель Alex Lim (настоящее имя – Александр Лим) обратился к поклонникам в связи с выходом новой песни, записанной вместе с российским композитором Игорем Крутым. Но под публикацией в Instagram вновь развернулись жаркие баталии, сообщает Zakon.kz.

Так, 10 ноября 2026 года, 35-летний артист опубликовал видео, в котором исполняет композицию "Любовница".

"А вы уже добавили песню "Любовница" в свои плейлисты?" – поинтересовался Alex Lim у своей аудитории.

Но новое звучание песни, которую когда-то исполняла певица Ирина Аллегрова, вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики выразили восторг и осыпали Александра комплиментами и благодарностями:

  • "Мурашки!"
  • "Песня опять на репите!"
  • "Ну, голос, конечно, огонь!"
  • "Как вы исполнили эту песню".
  • "Пойте, не останавливайтесь!"
  • "Какое шикарное исполнение!"
  • "Алекс, респект. Голос – пушка".
  • "Я давно добавила, песня – огонь".
  • "Да… теперь одна из самых любимых".
  • "Вы сразили наповал своими песнями!"
  • "Ох, новый лирический певец. Класс! Даже не узнала песню сначала".
  • "Ох, Алекс, что вы делаете с женскими сердцами! Прям на разрыв, пушка!"
  • "Как будто Игорь Крутой через песни рассказывает нам какую-то личную историю".
  • "Первый, кто спел песню Ирины Александровны на разрыв! С ней никто не сравнится, но это красиво!"

Но среди сотен комментариев нашлись и те, кого песня возмутила. Они заявили, что не ожидали от Лима песню о любовницах:

  • "Ерунда какая-то!"
  • "Какая странная песня".
  • "Неприятная песня, вам не идет".
  • "Любовницы нынче в себя поверили".
  • "Куда катимся, еще не хватало в плейлист".
  • "Очень неприятная песня, не ожидала такого от вас".
  • "Уже любовницам песни посвящают, эдакое чувство".
  • "У меня синдром утенка, Аллегрова мне нравится больше".
  • "Жен ваша песня будет триггерить, а любовниц – радовать".
  • "Всем любовницам посвящается... в народе называется любовь!"
  • "Омг! Самый преданный муж на свете поет про какую-то любовницу, ты что!"
  • "Когда слушала ее в исполнении Ирины Аллегровой, где сошлось все: и голос, и ее образ. Другое исполнение не зашло".
  • "Вообще-то, все песни на один лад. Обожаю ваш голос, Александр, давно на вас подписана, но с песнями надо уже что-то делать".
  • "Обидно, про жену не поем и не восхваляем, но вот разлучница такую песню, таким прекрасным голосом, с таким чувством... Жаль".
  • "Уже запел про любовницу! Вот так и начинается, сначала дома в камеру поют и любят жен, а потом, как только становятся известными, начинают гулять, влюбляться и так далее…"

При этом Александр никак не отреагировал на волну критики, возможно, и не успел. Ведь это за Лима сделали его преданные фанаты:

  • "Не несите чушь! Песню написал Игорь Крутой, а кто ее будет исполнять – это решает Игорь Яковлевич. И вообще эту песню в оригинале исполняет Аллегрова".
  • "Триггерит эта песня только неуверенных в себе замужних дам. Следите за собой, развивайтесь, оставайтесь интересными и тогда ни любовницы, ни песня о них (написанная в 1996 году и исполненная Ириной Аллегровой) не вызовут у вас неприязни. Исполнение шикарное".

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:08
Alex Lim и Игорь Крутой представили новую песню и нарвались на хейт: 72-летний композитор ответил каждому

Отметим, что новое звучание песни "Любовница" Лим и Крутой представили 30 октября, и нарвались на хейт. Но тогда 72-летний композитор ответил каждому.

А 5 ноября Александр и Игорь Яковлевич показали mood-видео к новой композиции.

7 ноября 2026 года Alex Lim и Игорь Крутой поделились прекрасной новостью – они получили сразу три платиновые награды.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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