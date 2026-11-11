"Не ожидала такого от вас": новая песня Alex Lim и Игоря Крутого вновь вызвала споры и волну критики
Так, 10 ноября 2026 года, 35-летний артист опубликовал видео, в котором исполняет композицию "Любовница".
"А вы уже добавили песню "Любовница" в свои плейлисты?" – поинтересовался Alex Lim у своей аудитории.
Но новое звучание песни, которую когда-то исполняла певица Ирина Аллегрова, вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики выразили восторг и осыпали Александра комплиментами и благодарностями:
- "Мурашки!"
- "Песня опять на репите!"
- "Ну, голос, конечно, огонь!"
- "Как вы исполнили эту песню".
- "Пойте, не останавливайтесь!"
- "Какое шикарное исполнение!"
- "Алекс, респект. Голос – пушка".
- "Я давно добавила, песня – огонь".
- "Да… теперь одна из самых любимых".
- "Вы сразили наповал своими песнями!"
- "Ох, новый лирический певец. Класс! Даже не узнала песню сначала".
- "Ох, Алекс, что вы делаете с женскими сердцами! Прям на разрыв, пушка!"
- "Как будто Игорь Крутой через песни рассказывает нам какую-то личную историю".
- "Первый, кто спел песню Ирины Александровны на разрыв! С ней никто не сравнится, но это красиво!"
Но среди сотен комментариев нашлись и те, кого песня возмутила. Они заявили, что не ожидали от Лима песню о любовницах:
- "Ерунда какая-то!"
- "Какая странная песня".
- "Неприятная песня, вам не идет".
- "Любовницы нынче в себя поверили".
- "Куда катимся, еще не хватало в плейлист".
- "Очень неприятная песня, не ожидала такого от вас".
- "Уже любовницам песни посвящают, эдакое чувство".
- "У меня синдром утенка, Аллегрова мне нравится больше".
- "Жен ваша песня будет триггерить, а любовниц – радовать".
- "Всем любовницам посвящается... в народе называется любовь!"
- "Омг! Самый преданный муж на свете поет про какую-то любовницу, ты что!"
- "Когда слушала ее в исполнении Ирины Аллегровой, где сошлось все: и голос, и ее образ. Другое исполнение не зашло".
- "Вообще-то, все песни на один лад. Обожаю ваш голос, Александр, давно на вас подписана, но с песнями надо уже что-то делать".
- "Обидно, про жену не поем и не восхваляем, но вот разлучница такую песню, таким прекрасным голосом, с таким чувством... Жаль".
- "Уже запел про любовницу! Вот так и начинается, сначала дома в камеру поют и любят жен, а потом, как только становятся известными, начинают гулять, влюбляться и так далее…"
При этом Александр никак не отреагировал на волну критики, возможно, и не успел. Ведь это за Лима сделали его преданные фанаты:
- "Не несите чушь! Песню написал Игорь Крутой, а кто ее будет исполнять – это решает Игорь Яковлевич. И вообще эту песню в оригинале исполняет Аллегрова".
- "Триггерит эта песня только неуверенных в себе замужних дам. Следите за собой, развивайтесь, оставайтесь интересными и тогда ни любовницы, ни песня о них (написанная в 1996 году и исполненная Ириной Аллегровой) не вызовут у вас неприязни. Исполнение шикарное".
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