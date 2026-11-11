"Не ожидала такого от вас": новая песня Alex Lim и Игоря Крутого вновь вызвала споры и волну критики

Казахстанский исполнитель Alex Lim (настоящее имя – Александр Лим) обратился к поклонникам в связи с выходом новой песни, записанной вместе с российским композитором Игорем Крутым. Но под публикацией в Instagram вновь развернулись жаркие баталии, сообщает Zakon.kz.

Так, 10 ноября 2026 года, 35-летний артист опубликовал видео, в котором исполняет композицию "Любовница".

"А вы уже добавили песню "Любовница" в свои плейлисты?" – поинтересовался Alex Lim у своей аудитории.

Но новое звучание песни, которую когда-то исполняла певица Ирина Аллегрова, вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики выразили восторг и осыпали Александра комплиментами и благодарностями:

"Мурашки!"

"Песня опять на репите!"

"Ну, голос, конечно, огонь!"

"Как вы исполнили эту песню".

"Пойте, не останавливайтесь!"

"Какое шикарное исполнение!"

"Алекс, респект. Голос – пушка".

"Я давно добавила, песня – огонь".

"Да… теперь одна из самых любимых".

"Вы сразили наповал своими песнями!"

"Ох, новый лирический певец. Класс! Даже не узнала песню сначала".

"Ох, Алекс, что вы делаете с женскими сердцами! Прям на разрыв, пушка!"

"Как будто Игорь Крутой через песни рассказывает нам какую-то личную историю".

"Первый, кто спел песню Ирины Александровны на разрыв! С ней никто не сравнится, но это красиво!"

Но среди сотен комментариев нашлись и те, кого песня возмутила. Они заявили, что не ожидали от Лима песню о любовницах:

"Ерунда какая-то!"

"Какая странная песня".

"Неприятная песня, вам не идет".

"Любовницы нынче в себя поверили".

"Куда катимся, еще не хватало в плейлист".

"Очень неприятная песня, не ожидала такого от вас".

"Уже любовницам песни посвящают, эдакое чувство".

"У меня синдром утенка, Аллегрова мне нравится больше".

"Жен ваша песня будет триггерить, а любовниц – радовать".

"Всем любовницам посвящается... в народе называется любовь!"

"Омг! Самый преданный муж на свете поет про какую-то любовницу, ты что!"

"Когда слушала ее в исполнении Ирины Аллегровой, где сошлось все: и голос, и ее образ. Другое исполнение не зашло".

"Вообще-то, все песни на один лад. Обожаю ваш голос, Александр, давно на вас подписана, но с песнями надо уже что-то делать".

"Обидно, про жену не поем и не восхваляем, но вот разлучница такую песню, таким прекрасным голосом, с таким чувством... Жаль".

"Уже запел про любовницу! Вот так и начинается, сначала дома в камеру поют и любят жен, а потом, как только становятся известными, начинают гулять, влюбляться и так далее…"

При этом Александр никак не отреагировал на волну критики, возможно, и не успел. Ведь это за Лима сделали его преданные фанаты:

"Не несите чушь! Песню написал Игорь Крутой, а кто ее будет исполнять – это решает Игорь Яковлевич. И вообще эту песню в оригинале исполняет Аллегрова".

"Триггерит эта песня только неуверенных в себе замужних дам. Следите за собой, развивайтесь, оставайтесь интересными и тогда ни любовницы, ни песня о них (написанная в 1996 году и исполненная Ириной Аллегровой) не вызовут у вас неприязни. Исполнение шикарное".

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