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Лукашенко: ООН превращается в организацию "Чего изволите?"

президент Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Он заявил, что "Беларусь как страна-основательница ООН не может спокойно смотреть на происходящее в организации", сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси задался вопросом, что делать стране в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает БЕЛТА.

"Естественно, мы как одна из стран-основателей этой организации не можем вот так спокойно смотреть на то, что происходит там. Я смотрю, и мы обсуждали этот вопрос с президентом России, – Секретариат ООН, рабочий орган, – они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу-Востоку. То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию "Чего изволите?". От крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад".Александр Лукашенко

В качестве примера президент Беларуси упомянул проходящий саммит "Россия - Африка" и "жуткое давление, которое американцы и страны Западной Европы оказывали на его участников". 

Он поинтересовался работой белорусского представительства в ООН, не формально ли оно присутствует там и что реально может.

Постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков ответил, что страна работает "в первую очередь не с чиновниками, а с государствами, которые представлены в организации".

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