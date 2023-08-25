Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лукашенко высказался о судьбе вагнеровцев в Беларуси

президент Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не покидают страну и будут продолжать "жить и работать" в Беларуси, сообщает Zakon.kz.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным (основатель группы "Вагнер". – Ред.) выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса (появились в СМИ. – ред.), что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тыс. человек", – цитирует Лукашенко БелТА.

Между тем, по его словам, сейчас нет необходимости всех бойцов "Вагнера" держать в Беларуси.

"Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", – отметил глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям.

23 августа в России разбился частный самолет. Авиакатастрофа произошла в Тверской области. Позже стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в числе погибших. 

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.

Читайте также

Дочь Шавката Мирзиёева стала помощником президента

В Кремле назвали ложью заявления о причастности к гибели Пригожина

Дания запретила сжигание Корана

Елена Беляева
Россия Лукашенко Александр
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления