Лукашенко высказался о судьбе вагнеровцев в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не покидают страну и будут продолжать "жить и работать" в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным (основатель группы "Вагнер". – Ред.) выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса (появились в СМИ. – ред.), что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тыс. человек", – цитирует Лукашенко БелТА.

Между тем, по его словам, сейчас нет необходимости всех бойцов "Вагнера" держать в Беларуси.

"Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", – отметил глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям.

23 августа в России разбился частный самолет. Авиакатастрофа произошла в Тверской области. Позже стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в числе погибших.

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.