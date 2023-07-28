За месяц ВОЗ не зафиксировала ни одного случая заболевания КВИ в половине стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 26 июня по 23 июля 2023 года не зарегистрировала ни одного случая заболевания COVID-19 почти в половине стран, сообщает Zakon.kz.

Согласно еженедельной эпидемиологической сводке организации, пишет ТАСС, в большинстве регионов мира заболеваемость и смертность снижается, однако в странах западной части Тихого океана наблюдается обратная тенденция.

"В течение этого 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили хотя бы об одном случае заражения – этот показатель снижается с середины 2022 года", – указано в отчете ВОЗ.

По данным организации, за месяц заболевание было обнаружено у 868 тыс. человек, 3,7 тыс. умерли. Наибольшее число заболевших отмечено в Южной Корее (593 тыс.), Бразилии (48,5 тыс.), Австралии (35,8 тыс.), Сингапуре (30,2 тыс.) и Новой Зеландии (20,3 тыс.).

Всего в мире зарегистрировано более 768 млн случаев заболевания и более 6,9 млн смертей, сообщает организация.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку коронавируса как пандемию.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области учительница распространяла ложную информацию о зараженных коронавирусом.