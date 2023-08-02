Ситуация в Украине: школьников хотят научить управлять дронами, украинец взорвал боеприпас в пенсионном фонде
Фото: национальная полиция Украины
Министр образования Украины Оксен Лисова заявила о том, что в украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщает Zakon.kz.
- Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин.
- Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи, требуя наращивать поставки, заявил телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.
- Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Украине, теперь страна ищет альтернативные маршруты для поставок своего зерна, постепенно находя новые направления, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
- Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке спецоперации РФ.
- Украинские правоохранители завершили расследование дела против 16 должностных лиц, среди которых чиновники Одесского горсовета и мэр города Геннадий Труханов, их подозревают в создании преступной организации, сообщили в телеграм-канале национального центра противодействия коррупции.
- Мужчина взял в заложники женщину в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области, после переговоров с полицейскими отпустил ее и взорвал боеприпас, сообщила национальная полиция Украины в Telegram-канале.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова по статье о реабилитации нацизма.
- Вокруг "формулы мира" у Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны с ней не согласны - спецпредставитель президента Бразилии.
- В переговорах по Украине нужно искать "общий знаменатель" - президент Бразилии.
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