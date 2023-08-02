Ситуация в Украине: школьников хотят научить управлять дронами, украинец взорвал боеприпас в пенсионном фонде

Фото: национальная полиция Украины

Министр образования Украины Оксен Лисова заявила о том, что в украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщает Zakon.kz.

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Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин.

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