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Ситуация в Украине: школьников хотят научить управлять дронами, украинец взорвал боеприпас в пенсионном фонде

взрыв боеприпаса Фото: национальная полиция Украины
Министр образования Украины Оксен Лисова заявила о том, что в украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину "защита Украины", в рамках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности, сообщает Zakon.kz.
  • Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, у подобной политики не было и не будет будущего, заявил президент России Владимир Путин.
  • Украина никогда не будет полностью удовлетворена объемом западной помощи, требуя наращивать поставки, заявил телеканалу CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.
  • Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Украине, теперь страна ищет альтернативные маршруты для поставок своего зерна, постепенно находя новые направления, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
  • Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что заочно завела дело против военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, его обвиняют в поддержке спецоперации РФ.
  • Украинские правоохранители завершили расследование дела против 16 должностных лиц, среди которых чиновники Одесского горсовета и мэр города Геннадий Труханов, их подозревают в создании преступной организации, сообщили в телеграм-канале национального центра противодействия коррупции.
  • Мужчина взял в заложники женщину в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области, после переговоров с полицейскими отпустил ее и взорвал боеприпас, сообщила национальная полиция Украины в Telegram-канале.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова по статье о реабилитации нацизма.
  • Вокруг "формулы мира" у Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны с ней не согласны - спецпредставитель президента Бразилии.
  • В переговорах по Украине нужно искать "общий знаменатель" - президент Бразилии.
  • Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на внутреннюю безопасность Польши в период с 2007 по 2022 год.
  • Путин призвал чиновников на всех уровнях власти относиться к семьям погибших бойцов специальной военной операции (СВО) как к своим собственным семьям и детям и делать это "по зову сердца".

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