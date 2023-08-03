В Узбекистане за многоженство осудили 38 человек

За последние 5,5 лет за многоженство в Узбекистане были осуждены 38 мужчин, в том числе четверо – в первом полугодии 2023 года.

В 2018-2022 годах в Узбекистане по статье 126 ("Многоженство") Уголовного кодекса осудили 34 мужчины, сообщает Gazeta.uz.



В первом полугодии 2023 года осудили четырех человек.

Многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.