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В Узбекистане за многоженство осудили 38 человек

Многоженство Фото: pixabay
За последние 5,5 лет за многоженство в Узбекистане были осуждены 38 мужчин, в том числе четверо – в первом полугодии 2023 года.

В 2018-2022 годах в Узбекистане по статье 126 ("Многоженство") Уголовного кодекса осудили 34 мужчины, сообщает Gazeta.uz.

В первом полугодии 2023 года осудили четырех человек. 

Многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

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Данияр Кунафин
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