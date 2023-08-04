Ситуация в Украине: подсчитана помощь от Запада, в РФ назвали условия возобновления "зерновой сделки"
Фото: president.gov.ua
В Киеве состоялось торжественное гашение новой украинской почтовой марки с изображением американского истребителя F-16, Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения России, сообщает Zakon.kz.
- Украина и США 3 августа начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
- США опровергли данные о плане поставить оружие Тайваню за счет средств для Украины.
- Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте судьба миллионов русских, которых Киев уничтожит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Крупные украинские сельскохозяйственные компании снижают посев озимых культур после того, как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала основной экспортный маршрут через Черное море, пишет Bloomberg.
- США должны способствовать выполнению российской части зерновой сделки. Как только условия Москвы будут выполнены, действие соглашение возобновят, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Также Песков – формат участия России в G20 пока по-прежнему не определен.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ.
- Большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS.
- Никакой новой мобилизацией и не пахнет, в очередной раз прокомментировал слухи председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.
- Торжественное гашение новой украинской почтовой марки с изображением американского истребителя F-16 состоялось в Киеве, заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- Поставка американских истребителей F-16 Украине не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, констатирует NBC News.
- С начала года Украина получила от Запада $28 млрд финансовой помощи, – заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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