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Ситуация в Украине: подсчитана помощь от Запада, в РФ назвали условия возобновления "зерновой сделки"

Ситуация в Украине 4 августа Фото: president.gov.ua
В Киеве состоялось торжественное гашение новой украинской почтовой марки с изображением американского истребителя F-16, Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения России, сообщает Zakon.kz.
  • Украина и США 3 августа начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
  • США опровергли данные о плане поставить оружие Тайваню за счет средств для Украины.
  • Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте судьба миллионов русских, которых Киев уничтожит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • Крупные украинские сельскохозяйственные компании снижают посев озимых культур после того, как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала основной экспортный маршрут через Черное море, пишет Bloomberg.
  • США должны способствовать выполнению российской части зерновой сделки. Как только условия Москвы будут выполнены, действие соглашение возобновят, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Также Песков – формат участия России в G20 пока по-прежнему не определен.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ.
  • Большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS.
  • Никакой новой мобилизацией и не пахнет, в очередной раз прокомментировал слухи председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.
  • Торжественное гашение новой украинской почтовой марки с изображением американского истребителя F-16 состоялось в Киеве, заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
  • Поставка американских истребителей F-16 Украине не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, констатирует NBC News.
  • С начала года Украина получила от Запада $28 млрд финансовой помощи, – заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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