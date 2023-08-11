Российские ученые отправляют на Луну первую за 50 лет станцию
По данным Роскосмоса, полет космической станции займет примерно пять суток. За это время объект преодолеет расстояние от Земли до южного полюса Луны и совершит посадку. Это должно произойти, по расчетам ученых, 21 августа.
Как рассказали специалисты Роскосмоса, "Луна-25" должна стать первой в мировой истории станцией, которая совершит мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом, все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Далее станция станет местом обитания космонавтов, которые будут изучать поверхность спутника на месте.
Старт ракеты "Союз 2.1б" со станцией "Луна-25" состоялся 11 августа в 02:11 по московскому времени (05:11 по Астане).
В апреле стало известно, что трое американцев и один канадец будут привлечены НАСА для завершения определяющей миссии на орбите Луны.