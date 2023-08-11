Российские ученые отправляют на Луну первую за 50 лет станцию

Впервые за последние полвека российские ученые запускают на Луну космическую станцию, которая совершит посадку на южном полюсе спутника и станет местом освоения, сообщает Zakon.kz.

По данным Роскосмоса, полет космической станции займет примерно пять суток. За это время объект преодолеет расстояние от Земли до южного полюса Луны и совершит посадку. Это должно произойти, по расчетам ученых, 21 августа.

Как рассказали специалисты Роскосмоса, "Луна-25" должна стать первой в мировой истории станцией, которая совершит мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом, все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Далее станция станет местом обитания космонавтов, которые будут изучать поверхность спутника на месте.

Старт ракеты "Союз 2.1б" со станцией "Луна-25" состоялся 11 августа в 02:11 по московскому времени (05:11 по Астане).

В апреле стало известно, что трое американцев и один канадец будут привлечены НАСА для завершения определяющей миссии на орбите Луны.

