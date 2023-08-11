Число погибших при лесных пожарах на Гавайях увеличилось до 53 человек

Лесные пожары, охватившие гавайский остров Мауи, унесли жизни по меньшей мере 53 человек. Число погибших, скорее всего, будет расти, сообщает Zakon.kz.

По словам губернатора штата Джоша Грина, катастрофические пожары являются крупнейшим стихийным бедствием в истории штата. Ожидается, что число погибших превысит число жертв цунами 1960 года, когда погиб 61 человек, сообщает The Guardian.



Катастрофа началась во вторник вечером, когда на Мауи вспыхнули три пожара, отрезавшие западную часть острова. Пламя распространялось так быстро, что некоторым пострадавшим удалось спастись, прыгнув в океан, и их пришлось спасать береговой охране. По меньшей мере 30 человек получили ожоги, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.



Экипажи продолжают массовую эвакуацию и поиски выживших, а жители пытаются смириться с масштабными разрушениями, особенно в историческом городе Лахайна, который был практически полностью уничтожен.

В четверг президент США Джо Байден утвердил объявление о стихийном бедствии на острове Мауи, что позволит использовать федеральную помощь для восстановления пострадавших от лесных пожаров районов. Он пообещал, что федеральная помощь будет направлена на то, чтобы "каждый, кто потерял близкого человека, чей дом был поврежден или разрушен, немедленно получил помощь".