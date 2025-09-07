#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Акула съела опытного серфера на популярном курорте

Серфингисты, акула, океан, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 06:40 Фото: pixabay
У берегов австралийского Сиднея акула напала на 57-летнего серфера Меркурия Псиллакиса. Спортсмен погиб в воде, его тело вынесли на берег другие серферы, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, инцидент произошел 6 сентября. Как сообщили в полиции, Псиллакис вместе с друзьями занимался серфингом примерно в 100 м от берега на пляже Лонг-Риф. В какой-то момент на него напала акула, протаранила его доску, после чего откусила спортсмену обе ноги.

У Псиллакиса остались жена и маленькая дочь. Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая продолжает поиски частей тела спортсмена. Правоохранители пока не выяснили какой вид акулы напал на серфера. Этим вопросом занимается Департамент первичной промышленности.

На произошедшее отреагировал и премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс, который выразил соболезнования семье и друзьям жертвы. Он подчеркнул, что нападения акул у берегов Сиднея – довольно редкое явление.

Об этом говорит и статистика: за последние 60 лет, до гибели Псиллакиса, было зарегистрировано лишь одно смертельное нападение. Это произошло в 2022 году, когда, предположительно, большая белая акула напала на Саймона Неллиста в водах Литл-Бэя на востоке Сиднея.

Меркурий Псиллакис был опытным серфером. Он хорошо известен в местном сообществе и активно участвовал в жизни серфинг-клуба.

Ранее мы сообщали о том, что в Каспийском море тоже обнаружили тело.

Аксинья Титова
