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Переворот в Нигере: страны Западной Африки согласуют военное развертывание

Солдаты Нигера Фото: wikimedia
Руководители оборонных ведомств более чем десятка стран Западной Африки соберутся на совещание, чтобы окончательно согласовать планы развертывания резервных сил ЭКОВАС в Нигере, сообщает Zakon.kz.

Нигер пал в результате переворота 26 июля. С тех пор межправительственный союз Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) угрожает военным вмешательством, если узурпировавший власть Национальный совет не восстановит правительство президента Мохамеда Базума, который, судя по всему, находится под домашним арестом, сообщает UPI.

В начале августа ЭКОВАС выдвинуло военной хунте ультиматум о восстановлении гражданского правления, но по истечении срока военные руководители активизировали резервные силы союза и отдали приказ об их развертывании "для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер", оставив при этом возможность для переговоров по мирному урегулированию.

Что означают активация и развертывание резервных сил, было неясно, и это осталось неясным в среду, когда в заявлении союза было сказано, что в четверг и пятницу в Гане состоится встреча глав военных ведомств союза "для окончательного согласования планов" по развертыванию сил.

В заявлении говорится, что эти встречи станут "продолжением" отданной 10 августа директивы об активизации и развертывании неизвестного количества войск.

В ответ на ультиматум, предъявленный ЭКОВАС в начале месяца, хунта Нигера превентивно закрыла свое воздушное пространство, сославшись на угрозу иностранной интервенции.

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Нигер, стабильность в котором за последние несколько лет возросла, также стал ключевым партнером США в борьбе с терроризмом в Сахельском регионе. Переворот вызвал опасения роста насилия со стороны исламских повстанцев в западноафриканской стране и в регионе.

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