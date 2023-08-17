Американка отсудила 1,2 млрд долларов за публикацию своих интимных фото

Жительница Хьюстона отсудила рекордную сумму – 1,2 млрд долларов – за распространение ее интимных фото. Это в 12 раз больше, чем запрашивали ее адвокаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, жительница штата Техас выиграла громкое дело о "порномести" в суде присяжных. Женщина, чье имя не разглашают, подала иск против своего бывшего партнера Маркеса Джексона в 2022 году. Она заявила, что встречалась с Джексоном с 2016 года. После их расставания в 2021 году экс-бойфренд опубликовал в открытом доступе ее приватные фотографии.

Джексон выложил снимки в соцсетях и на порносайтах, а также разослал ссылки на них друзьям, родственникам и работодателю бывшей возлюбленной. Он отправил ссылку даже администраторам спортзала, где тренировалась девушка. Более того, выяснилось, что Джексон тайком шпионил за ней через скрытые камеры в доме, принадлежащем ее матери, и незаконно получил доступ к ее частной переписке в соцсетях.

Суд присяжных техасского округа Харрис, который рассматривал дело, постановил, что Маркес Джексон должен выплатить пострадавшей 200 млн долларов в качестве компенсации морального ущерба и еще 1 млрд долларов в качестве возмещения "примерного ущерба". Это в 12 раз больше, чем запрашивали адвокаты женщины, изначально оценившие ущерб ее репутации в 100 млн долларов. Юристы подчеркнули, что действия Джексона представляли собой "комбинацию психологического, домашнего и сексуального насилия".





"Мы надеемся, что ошеломляющая сумма, указанная в этом вердикте, подаст сигнал другим и удержит их от подобных отвратительных действий", – заявил юрист Брэдфорд Гильд, представлявший интересы женщины.

Выплатят ли женщине полную компенсацию, которую ей назначил суд присяжных, пока не известно: судья еще может сократить сумму взыскания.

Ранее стало известно, что двое студентов продавали обнаженные фото несуществующей девушки, созданные с помощью нейросети.