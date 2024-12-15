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Мир

Пенсионный возраст до 67 лет повысили в Чехии

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 05:57 Фото: Zakon.kz
В Чехии постепенно повысится пенсионный возраст до 67 лет. Соответствующий закон подписал президент страны Петр Павел, сообщает Zakon.kz.

По информации издания České noviny, пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на один месяц. Процесс займет 24 года.

Сейчас жители Чехии выходят на заслуженный отдых с 65 лет. С 2026 года и в течение следующих 10 лет начисление пенсий будет проводиться в сокращенном виде. В этот период ежегодно при расчете будущих выплат будет учитываться минимальная сумма заработка.

Правительство Чехии мотивирует эти меры тем, что это обеспечит необходимый объем средств для выплаты достойных пенсий тем, кому сейчас менее 40 лет.

Ранее стало интересно, что президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили.

Аксинья Титова
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