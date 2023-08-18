Шавкат Мирзиёев: Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно

Узбекистан не может обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа, сказал Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.

Узбекистан не может обеспечить высокий уровень экономического роста за счет продажи нефти и газа. Об этом на встрече с предпринимателями заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает Газета.uz.



"Мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефтегазовых ресурсов, как некоторые страны. У нас нет таких ресурсов. А те, что есть, нужны нам, поскольку население увеличивается. Мы не можем продавать. Мы в этом направлении делаем многое. Дай бог, в этом году зимой население почувствует проделанную работу. Еще раз скажу: мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа". Шавкат Мирзиёев

По его словам, в Узбекистане ведется работа над созданием добавленной стоимости из сырья и ресурсов.

За шесть первых месяцев 2023 года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На этом фоне в июне страна увеличила экспорт природного газа в Китай. В стоимостном выражении поставки выросли до 85,3 млн долларов, что на 9,1% больше, чем в мае.