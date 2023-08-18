Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шавкат Мирзиёев: Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно

президент Узбекистана Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Узбекистан не может обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа, сказал Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.

Узбекистан не может обеспечить высокий уровень экономического роста за счет продажи нефти и газа. Об этом на встрече с предпринимателями заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает Газета.uz.

"Мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефтегазовых ресурсов, как некоторые страны. У нас нет таких ресурсов. А те, что есть, нужны нам, поскольку население увеличивается. Мы не можем продавать. Мы в этом направлении делаем многое. Дай бог, в этом году зимой население почувствует проделанную работу. Еще раз скажу: мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа".Шавкат Мирзиёев

По его словам, в Узбекистане ведется работа над созданием добавленной стоимости из сырья и ресурсов.

За шесть первых месяцев 2023 года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На этом фоне в июне страна увеличила экспорт природного газа в Китай. В стоимостном выражении поставки выросли до 85,3 млн долларов, что на 9,1% больше, чем в мае.

Читайте также

Трамп отказался от участия в предвыборных дебатах

Лукашенко рассказал, в каких случаях Беларусь может применить ядерное оружие

Непризнанная Казахстаном страна запретила въезд членам ОПГ Коспаева

Данияр Кунафин
Мирзиёев Шавкат Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления