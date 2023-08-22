Эксперты ООН: Искусственный интеллект дополнит работу, а не заберет ее у людей
Авторы исследования предупреждают, что больше всего пострадает делопроизводство, которое может сильнее ударить по женской занятости, учитывая чрезмерную представленность женщин в этом секторе, особенно в богатых странах, сообщает SCMP.
Всплеск интереса к генеративному ИИ и его приложениям в виде чатботов вызвал опасения по поводу уничтожения рабочих мест, аналогичные тем, которые возникли при внедрении движущегося сборочного конвейера в начале 1900-х годов и компьютеров-мейнфреймов в 1950-х годах.
Однако в исследовании, подготовленном Международной организацией труда, говорится о том, что большинство рабочих мест и отраслей лишь частично подвержены автоматизации и, следовательно, скорее всего, будут дополнены, а не заменены ИИ.
Тем не менее, в докладе агентства ООН содержится предупреждение о том, что воздействие генеративного ИИ на работников может быть "жестоким".