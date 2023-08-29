Глава британского МИД впервые за пять лет посетит Китай для стабилизации отношений
Как сообщает The Guardian, этот визит станет первой официальной поездкой главы МИД Великобритании в Китай за последние пять лет. Китайская сторона уже подтвердила, что ожидает прибытия Джеймса Клеверли. Эта поездка призвана стабилизировать отношения между Соединенным Королевством и КНР, которые в последнее время ухудшились до предела.
"Стороны проведут детальный обмен мнениями по проблемным вопросам. Мы надеемся, что британская и китайская стороны будут работать совместно, поддерживая дух взаимоуважения", – прокомментировал официальный спикер МИД КНР Ван Вэньбин.
Представитель Китая выразил надежду на то, что визит Клеверли поможет развитию отношений между Великобританией и Китаем, а также подчеркнул, что это отвечает интересам обеих стран. Известно, что британский министр в рамках визита проведет несколько отдельных встреч с китайскими дипломатами и политиками.
Приезд Клеверли в Китай планировался давно, но его несколько раз откладывали. Ранее предполагалось, что глава МИД Великобритании приедет в КНР еще в июле. В охлаждении отношений между Китаем и Соединенным Королевством не последнюю роль сыграли резкие заявления британского премьер-министра Риши Сунака, который в мае заявил, что Пекин "представляет наибольшую угрозу мировой безопасности и процветанию".
В марте Джеймс Клеверли посещал Казахстан. Он встретился с Касым-Жомартом Токаевым и провел пресс-конференцию в Астане.