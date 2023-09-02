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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН запланировано на 19 сентября

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН запланировано на 19 сентября Фото: president.gov.ua
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН планируется в первой половине дня 19 сентября. Это следует из распространенной в штаб-квартире всемирной организации программы сессии Генассамблеи, сообщает Zakon.kz.

Неделю высокого уровня откроет 19 сентября по сложившейся традиции выступление президента Бразилии, затем планируется выступление лидера США. В первый день работы также намечены выступления лидеров Казахстана, Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана.

Программа носит предварительный характер, страны могут по своему усмотрению менять уровень представительства и просить о переносе выступлений на другую дату.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

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