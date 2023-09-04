В Италии 50 человек эвакуировали из магазина из-за "таинственного газа"

Из штаб-квартиры итальянской компании Yoox, которая занимается онлайн-продажей одежды, эвакуировали 50 человек из-за того, что в легкие сотрудников компании попало неопознанное вещество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Libero, пожарные в сотрудничестве со службой CBRN (химическая, биологическая, радиологическая и ядерная защита) утром 4 сентября в 11:00 (15:00 по времени Астаны) вмешались в офис магазина из-за того, что работники магазина "чувствовали жжение в глазах и горле", 37 из них пришлось прибегнуть к медицинской помощи.

Как сообщили в ведомстве Милана, "таинственный газ" мог нанести вред сотрудникам, но никому из них не потребовалась срочная госпитализация. Отмечается, что специалисты спецподразделения уже работают над установлением масштабов отравления сотрудников Yoox и определением самого вещества. На данный момент есть предположение, что кто-то распылил перцовый баллончик в кондиционер: это привело к быстрому распространению опасного вещества.

Также сообщается, что компания выразила обеспокоенность по поводу инцидента и заявила, что будет полностью сотрудничать с соответствующими органами, чтобы определить происхождение вещества и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Эвакуация и своевременное вмешательство спасателей помогли избежать более серьезных последствий от этой аварии.

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