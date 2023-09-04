Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Италии 50 человек эвакуировали из магазина из-за "таинственного газа"

машина Фото: pixabay
Из штаб-квартиры итальянской компании Yoox, которая занимается онлайн-продажей одежды, эвакуировали 50 человек из-за того, что в легкие сотрудников компании попало неопознанное вещество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Libero, пожарные в сотрудничестве со службой CBRN (химическая, биологическая, радиологическая и ядерная защита) утром 4 сентября в 11:00 (15:00 по времени Астаны) вмешались в офис магазина из-за того, что работники магазина "чувствовали жжение в глазах и горле", 37 из них пришлось прибегнуть к медицинской помощи.

Как сообщили в ведомстве Милана, "таинственный газ" мог нанести вред сотрудникам, но никому из них не потребовалась срочная госпитализация. Отмечается, что специалисты спецподразделения уже работают над установлением масштабов отравления сотрудников Yoox и определением самого вещества. На данный момент есть предположение, что кто-то распылил перцовый баллончик в кондиционер: это привело к быстрому распространению опасного вещества.

Также сообщается, что компания выразила обеспокоенность по поводу инцидента и заявила, что будет полностью сотрудничать с соответствующими органами, чтобы определить происхождение вещества и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Эвакуация и своевременное вмешательство спасателей помогли избежать более серьезных последствий от этой аварии.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли от угарного газа в Костанайской области.

Читайте также

Ситуация в Украине: Польша экстрадирует украинцев призывного возраста, Путин сделал ряд важных заявлений

Убийство Синдзо Абэ: в Японии могут распустить церковь "Объединение"

О чем Путин и Эрдоган беседовали в Сочи

Елена Беляева
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Месси в очередной раз принес победу "Интер Майами"
Две передачи Месси помогли "Интер Майами" обыграть чемпиона МЛС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления