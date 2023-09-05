В Техасе машина въехала в ресторан: 23 человека пострадали
Фото: Facebook.com/RosenbergPoliceDepartment
Автомобиль протаранил ресторан быстрого питания Denny's в Розенберге (Техас) сообщает Zakon.kz
Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию машина въехала в задание полностью, что привело к многочисленным разрушениям внутри ресторана.
По меньшей мере 23 человека пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.
Отмечается, что водитель не пострадал.
Полиция расследует причины произошедшего.
Ранее, в июле, в США легковой автомобиль врезался в ресторан в штате Нью-Гэмпшир. В результате инцидента пострадали десятки посетителей заведения, 14 госпитализировали. Еще 20 человек осмотрели врачи.
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