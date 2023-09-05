В Техасе машина въехала в ресторан: 23 человека пострадали

Автомобиль протаранил ресторан быстрого питания Denny's в Розенберге (Техас) сообщает Zakon.kz

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию машина въехала в задание полностью, что привело к многочисленным разрушениям внутри ресторана.

По меньшей мере 23 человека пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

Отмечается, что водитель не пострадал.

Полиция расследует причины произошедшего.





Ранее, в июле, в США легковой автомобиль врезался в ресторан в штате Нью-Гэмпшир. В результате инцидента пострадали десятки посетителей заведения, 14 госпитализировали. Еще 20 человек осмотрели врачи.



