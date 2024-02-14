В Техасе в отделение неотложной помощи влетела машина, есть пострадавшие

Фото: https://t.me/breakingmash

Десять человек пострадали, один погиб в результате ЧП в Техасе, где в отделение неотложной помощи медцентра Сент-Девида въехала машина на полном ходу, сообщает Zakon.kz.

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