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В Техасе в отделение неотложной помощи влетела машина, есть пострадавшие

В Техасе в отделение неотложной помощи влетела машина, есть пострадавшие Фото: https://t.me/breakingmash
Десять человек пострадали, один погиб в результате ЧП в Техасе, где в отделение неотложной помощи медцентра Сент-Девида въехала машина на полном ходу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mash, происшествие произошло в Остине, а умышленный ли это инцидент, разбирается местная полиция.

Ранее сообщалось, что в США в штате Флорида самолет упал посреди оживленной магистрали. Как минимум два человека погибли.


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