В США бывший критик полиции призвала к ужесточению законов после угона авто

Представительница Демократической фермерско-трудовой партии (DFL) американского штата Миннесота, которая ранее клялась "ликвидировать полицейское управление Миннеаполиса", призвала к ужесточению законов после угона ее авто, сообщает Zakon.kz.

Второй вице-председатель DFL Шиванти Сатанандан рассказала о нападении и заявила, что четверо молодых подозреваемых должны предстать перед судом, сообщает New York Post.

Преступники напали на женщину на глазах ее 4-летней дочери и 7-летнего сына.

"У меня сломана нога, глубокие рваные раны на голове, синяки и порезы по всему телу. И я в ярости. Эти люди знали, что делали. Они все еще на наших улицах. Убивают матерей. Наносят младенцам психологические травмы, которые не сможет снять даже пожизненная терапия. Без колебаний и угрызений совести". Шиванти Сатанандан

Полиция Миннеаполиса подтвердила факт угона автомобиля в районе Фолвелл, где проживает Сатханандан. Позднее автомобиль нашли, но подозреваемых не поймали.



Она поблагодарила полицию Миннеаполиса за оказанную помощь. Однако три года назад Сатанандан заявляла, что собирается "ликвидировать департамент полиции Миннеаполиса" вместе с другими активистами.

"Полиция Миннеаполиса систематически подводит темнокожее сообщество, она подвела всех нас. Пришло время построить новую инфраструктуру, которая будет работать на все сообщества", – заявила она в 2020 году, менее чем через две недели после убийства Джорджа Флойда.

В том же году она приветствовала решение школьного совета Миннеаполиса расторгнуть контракт с Департаментом полиции.

В комментариях под публикацией жители штата набросились на политика с критикой.