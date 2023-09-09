23-летняя россиянка отравилась и умерла после употребления шаурмы

Фото: pixabay

15 человек отравились шаурмой в российском городе Льгов в Курской области. Все попали в больницу, одна девушка не выжила, сообщает Zakon.kz

Как пишет SHOT всех 15 госпитализировали с острой кишечной инфекцией, девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требований безопасности. Ранее сообщалось, что более 40 человек отравились шаурмой и курицей гриль в Москве.

Следите за новостями zakon.kz в: