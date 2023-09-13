Жену мексиканского наркобарона Эль Чапо выпустят из тюрьмы

Жену мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана Эмму Коронель выпустят из тюрьмы в Лос-Анджелесе. Ее заключили в тюрьму в 2021 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

34-летнюю уроженку США Эмму Коронель приговорили к трем годам лишения свободы в 2021 году после признания виновной по трем пунктам обвинения в оказании помощи наркокартелю Синалоа, включая сговор с целью отмывания денег, распространения запрещенных препаратов и участие в финансовых операциях, сообщает The Guardian.



Она также признала, что выступала в качестве курьера между Гусманом, возглавлявшим картель, и другими членами организации, пока он содержался в мексиканской тюрьме Альтиплано после ареста в 2014 году.

Коронель быстро признала свою вину и согласилась передать правительству США около 1,5 млн долларов, полученных от ее преступной деятельности, и впоследствии срок ее трехлетнего заключения сократили.

Тем временем Хоакин Гусман отбывает пожизненное заключение в США. Его экстрадировали в 2017 году после двух побегов из мексиканских тюрем строгого режима, причем один раз он прорыл километровый туннель из своей камеры.



У Коронель есть две дочери от Гусмана. Замуж за наркобарона она вышла в 2007 году в возрасте 18 лет.

