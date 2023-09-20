Ситуация в Нагорном Карабахе: новости к этому часу

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Карабах территорией Азербайджана, Папа Римский призвал к прекращению боевых действий. Об этом – в обзоре Zakon.kz.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном. При этом он упомянул, что считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

"Карабах – территория Азербайджана. Попытки установить для него другой статус никогда не увенчаются успехом". Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции заявил, что этот регион должен считаться "территорией Азербайджана, где все, включая армян, могли бы жить вместе".

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей.



"Вчера я узнал о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, где уже критическая гуманитарная ситуация ухудшилась из-за вооруженных столкновений. Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства". Папа Римский

Прекращение огня

Стороны в Нагорном Карабахе достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщили власти непризнанной республики Арцах.

Соглашение вступает в силу 20 сентября с 16:00.

Число погибших в результате боев в Нагорном Карабахе выросло до 32, более 200 человек ранены.

Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера для восстановления конституционного строя в Карабахе". Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.



Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. Российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.

Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей.