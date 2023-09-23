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В Греции овцы съели 100 килограммов каннабиса

овцы съели плантацию каннабиса Фото: pixabay
В Греции овцы ворвались в теплицу и съели плантацию каннабиса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Greek Reporter, стадо паслось на наполовину затопленной Салоникской равнине. В поисках травы они решили теплицу фермера, выращивающего медицинский каннабис. Пастух, позднее нагнавший стадо, догадался, что овцы успели съесть значительное количество конопли, по их странному поведению.

Фермер впоследствии уточнил, что животные уничтожили около 100 кг его урожая. При этом он пожаловался журналистам, что до этого часть его урожая пострадала от шторма "Даниэль".

"Я не знаю, смеяться или плакать", – прокомментировал он инцидент.

Ранее сообщалось, что сотни килограммов смолы каннабиса пытались вывезти в Россию через Актюбинскую область.

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