Приговоренного к смерти заключенного захотели сделать "подопытным" для нового метода казни

Заключенный камеры смертников в американском штате Алабама борется с планами сделать его первым человеком, казненным с использованием газа азота, сообщает Zakon.kz.

Власти Алабамы хотят казнить Кеннета Смита с использованием нового метода, адвокаты заключенного утверждают, что его нельзя использовать в качестве "подопытного", сообщает Sky News.



Адвокаты Смита утверждают, что власти штата раскрыли мало информации о том, как будет осуществляться казнь с использованием азота, и называют этот метод "непроверенным".

Азотная гипоксия была одобрена для применения в трех штатах США, но еще не использовалась при казни.

Азот составляет 78% воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании соответствующего количества кислорода. Во время казни на лицо заключенного надевается маска, и воздух заменяется азотом до тех пор, пока не остановится сердце.

Сторонники нового метода утверждают, что он будет безболезненным, однако противники сравнивают его с экспериментами над людьми.

Бывший сенатор штата Алабама Трип Питтман, предложивший новый метод казни, опроверг критику в адрес экспериментального метода.



По его словам, хотя ни в одном штате не приводились в исполнение смертные приговоры с использованием азота, люди умирали от дыхания азота во время промышленных аварий и попыток самоубийства, так что последствия этого метода известны.

Адвокаты Смита заявили, что он "уже пережил одну неудачную попытку казни" в ноябре, когда власти штата попытались привести его в исполнение смертельной инъекцией.

Попытку пришлось отменить, так как команда исполнителей не смогла подсоединить две необходимые капельницы.

Адвокаты заявили, что Смит продолжает подавать апелляцию, и обвинили власти штата в попытке переместить Смита "в начало очереди" перед другими заключенными, чтобы обойти иск Смита, оспаривающий процедуру смертельной инъекции.

Смита признали виновным в заказном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году. Прокуроры заявили, что Смит был одним из двух мужчин, которым заплатили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт по заказу ее мужа, имевшего большие долги и желавшего взыскать страховку.