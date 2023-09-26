Приговоренного к смерти заключенного захотели сделать "подопытным" для нового метода казни
Власти Алабамы хотят казнить Кеннета Смита с использованием нового метода, адвокаты заключенного утверждают, что его нельзя использовать в качестве "подопытного", сообщает Sky News.
Адвокаты Смита утверждают, что власти штата раскрыли мало информации о том, как будет осуществляться казнь с использованием азота, и называют этот метод "непроверенным".
Азотная гипоксия была одобрена для применения в трех штатах США, но еще не использовалась при казни.
Азот составляет 78% воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании соответствующего количества кислорода. Во время казни на лицо заключенного надевается маска, и воздух заменяется азотом до тех пор, пока не остановится сердце.
Сторонники нового метода утверждают, что он будет безболезненным, однако противники сравнивают его с экспериментами над людьми.
Бывший сенатор штата Алабама Трип Питтман, предложивший новый метод казни, опроверг критику в адрес экспериментального метода.
По его словам, хотя ни в одном штате не приводились в исполнение смертные приговоры с использованием азота, люди умирали от дыхания азота во время промышленных аварий и попыток самоубийства, так что последствия этого метода известны.
Адвокаты Смита заявили, что он "уже пережил одну неудачную попытку казни" в ноябре, когда власти штата попытались привести его в исполнение смертельной инъекцией.
Попытку пришлось отменить, так как команда исполнителей не смогла подсоединить две необходимые капельницы.
Адвокаты заявили, что Смит продолжает подавать апелляцию, и обвинили власти штата в попытке переместить Смита "в начало очереди" перед другими заключенными, чтобы обойти иск Смита, оспаривающий процедуру смертельной инъекции.
Смита признали виновным в заказном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году. Прокуроры заявили, что Смит был одним из двух мужчин, которым заплатили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт по заказу ее мужа, имевшего большие долги и желавшего взыскать страховку.