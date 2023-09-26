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В Индонезии намерены защитить малый бизнес от соцсетей

бизнес в соцсетях Фото: pixabay
В Индонезии издадут нормативный акт, регулирующий растущее присутствие соцсетей на рынке электронной коммерции. В стране растут опасения, что такие приложения, как TikTok, представляют угрозу для внутреннего и офлайнового бизнеса страны, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время торговые правила крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии не распространяются на прямые сделки в соцсетях, сообщает SCMP.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что коммерция в социальных сетях повлияла на микро, малые и средние предприятия. 

Хотя в понедельник в своем обращении он не упоминал конкретных компаний, в выходные во время поездки в Восточный Калимантан Видодо более прямо говорил о влиянии таких гигантов социальных сетей, как TikTok, на микро-, малые и средние предприятия (ММСП).

"TikTok должен быть только социальной медиаплатформой, а не средством ведения бизнеса".Джоко Видодо

TikTok тратит миллиарды на то, чтобы отвоевать свой кусок прибыльного пирога электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Эту соцсеть ежемесячно используют 325 млн пользователей из Юго-Восточной Азии, из них 125 млн в Индонезии. Около 2 млн малых предприятий работают в TikTok Shop в Индонезии.

По данным консалтинговой компании Momentum Works, в прошлом году на Индонезию пришлось около 52 млрд долларов сделок электронной коммерции, причем 5% из них были совершены через TikTok, в основном с помощью прямых трансляций.

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