#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Экономика и бизнес

Глава Минфина о малом бизнесе: Будут работать, как работали

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, как будут пополнять бюджет страны на фоне освобождения малого бизнеса от НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин говорил, что НДС – это единственный выход, чтобы пополнить бюджет. Они поинтересовались, как правительство будет пополнять бюджет, если малый бизнес уходит из-под НДС.

"Мы сделали расчеты, там небольшие потери. Будем выходить. У нас 2 млн предпринимателей работают сегодня, мы сделали анализ, получается, 1,7 млн будут работать так, как работали c B2C, с малым бизнесом. Основная доля – 44 вида деятельности (которым запрещено будет сдавать декларации в упрощенном порядке. – Прим. ред.), плюс превысит пороговое значение – они перейдут, и тем самым мы нивелируем весь этот процесс", – заверил глава Минфина.

Ранее министр финансов Мади Такиев объяснил, почему в Казахстане решили отказаться от списка видов бизнеса, которым будет запрещено подавать декларацию в упрощенном формате.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Какой курс тенге заложило правительство в трехлетний бюджет
10:34, Сегодня
Какой курс тенге заложило правительство в трехлетний бюджет
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
17:27, 27 ноября 2024
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
Решение по "запретительному списку" объяснили в Минфине
10:47, Сегодня
Решение по "запретительному списку" объяснили в Минфине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: