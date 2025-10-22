Глава Минфина о малом бизнесе: Будут работать, как работали

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, как будут пополнять бюджет страны на фоне освобождения малого бизнеса от НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин говорил, что НДС – это единственный выход, чтобы пополнить бюджет. Они поинтересовались, как правительство будет пополнять бюджет, если малый бизнес уходит из-под НДС.

"Мы сделали расчеты, там небольшие потери. Будем выходить. У нас 2 млн предпринимателей работают сегодня, мы сделали анализ, получается, 1,7 млн будут работать так, как работали c B2C, с малым бизнесом. Основная доля – 44 вида деятельности (которым запрещено будет сдавать декларации в упрощенном порядке. – Прим. ред.), плюс превысит пороговое значение – они перейдут, и тем самым мы нивелируем весь этот процесс", – заверил глава Минфина.

Ранее министр финансов Мади Такиев объяснил, почему в Казахстане решили отказаться от списка видов бизнеса, которым будет запрещено подавать декларацию в упрощенном формате.