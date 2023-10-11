Вода с кровью животных: в водопровод в Ташкентской области попали отходы

В городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана из-за повреждения водопроводной трубы в нескольких домах из крана текла вода с кровью из скотобойни. Аварию уже устранили, воду подключат после проведения лабораторных анализов, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с кровавой водой из-под крана дома. Автор видео утверждала, что кровь попала в поврежденную водопроводную трубу из канализации скотобойни, сообщает Gazeta.uz.

Хокимият города подтвердил, что в нескольких домах в махалле "Рамазон" из крана течет кровь, и что причиной является повреждение трубы и попадание в нее отходов.



Предприятие "Узсувтаъминот" сообщило, что жители 15 домов 20-25 лет назад самостоятельно проложили трубу диаметром 57 мм для питьевой воды и за минувшие годы сами ее ремонтировали при необходимости. В результате повреждения трубы в нее попала часть остатков отходов из скотобойни.

Представитель Ангренского филиала предприятия сообщил, что компания заменила 25 метров трубы диаметром 63 мм и ведет промывку всех колодцев хлором.

Предприятие и Санэпидкомитет проведут анализы воды, после чего водоснабжение восстановят.