Вода с кровью животных: в водопровод в Ташкентской области попали отходы
В соцсетях появилось видео с кровавой водой из-под крана дома. Автор видео утверждала, что кровь попала в поврежденную водопроводную трубу из канализации скотобойни, сообщает Gazeta.uz.
Хокимият города подтвердил, что в нескольких домах в махалле "Рамазон" из крана течет кровь, и что причиной является повреждение трубы и попадание в нее отходов.
Предприятие "Узсувтаъминот" сообщило, что жители 15 домов 20-25 лет назад самостоятельно проложили трубу диаметром 57 мм для питьевой воды и за минувшие годы сами ее ремонтировали при необходимости. В результате повреждения трубы в нее попала часть остатков отходов из скотобойни.
Представитель Ангренского филиала предприятия сообщил, что компания заменила 25 метров трубы диаметром 63 мм и ведет промывку всех колодцев хлором.
Предприятие и Санэпидкомитет проведут анализы воды, после чего водоснабжение восстановят.