Стало известно, что Турция пытается договориться с ХАМАС о заложниках

Переговорный процесс по освобождению удерживаемых ХАМАС лиц ведет Турция, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Habertürk президент Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявивший о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, поручил также провести переговорный процесс по данной проблеме.

Ранее сообщалось, что Анкара однозначно выступает против убийства мирных жителей на территории Израиля. "Точно так же мы не приемлем неизбирательное убийство невинных людей в Газе", - подчеркнул Эрдоган.

Отметим в ходе столкновения с боевиками на территории Израиля погибли более 1200 человек. Также более 3400 человек ранены, сотни взяты в плен и считаются пропавшими без вести.