Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, что Турция пытается договориться с ХАМАС о заложниках

Стало известно, что Турция пытается договорится с ХАМАС о заложниках Фото: Instagram.com/rterdogan/
Переговорный процесс по освобождению удерживаемых ХАМАС лиц ведет Турция, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Habertürk президент Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявивший о необходимости не допустить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, поручил также провести переговорный процесс по данной проблеме.

Ранее сообщалось, что  Анкара однозначно выступает против убийства мирных жителей на территории Израиля. "Точно так же мы не приемлем неизбирательное убийство невинных людей в Газе", - подчеркнул Эрдоган.

Отметим в ходе столкновения с боевиками на территории Израиля погибли более 1200 человек. Также более 3400 человек ранены, сотни взяты в плен и считаются пропавшими без вести.

Читайте также

В ООН рассказали, сколько домов уничтожено в секторе Газа
В ООН рассказали, сколько домов уничтожено в секторе Газа
Казахстанские спасатели активно разбирают завалы после землетрясения в Афганистане
Казахстанские спасатели активно разбирают завалы после землетрясения в Афганистане
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления