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Мир

Кадыров предложил закрыть в Чечне некоторые салоны красоты

Рамзан Кадыров, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 12:13 Фото: Telegram/RKadyrov
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости закрыть на территории республики салоны красоты, публикующие неподобающую рекламу, в которой демонстрируются части тела, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в фотографиях и на видео фигурируют модели-мусульманки и подчеркнул, что это развращает людей.

"В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии (на страницы социальных сетей), где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", – сказал Кадыров на видео, опубликованном в своемTelegram-канале.

Он также сообщил о закрытии более 50 аптек, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий и с нарушениями.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья. Он провел прямой эфир на своей странице во "ВКонтакте" во время вечерней прогулки по Грозному и посетовал, что в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания.

Андрей Дюсупов
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