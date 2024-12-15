Кадыров предложил закрыть в Чечне некоторые салоны красоты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости закрыть на территории республики салоны красоты, публикующие неподобающую рекламу, в которой демонстрируются части тела, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в фотографиях и на видео фигурируют модели-мусульманки и подчеркнул, что это развращает людей.

"В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии (на страницы социальных сетей), где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", – сказал Кадыров на видео, опубликованном в своемTelegram-канале.

Он также сообщил о закрытии более 50 аптек, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий и с нарушениями.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья. Он провел прямой эфир на своей странице во "ВКонтакте" во время вечерней прогулки по Грозному и посетовал, что в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания.