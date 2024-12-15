Волны разрубили танкер возле берегов Керчи

Два танкера "Волгонефть" терпят бедствие в Керченском проливе. Один из них перевозил четыре тонны мазута. На его борту находятся 13 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, во время шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится на корме. Пока сведений о пострадавших и возможном разливе мазута не поступало.

Известно, что ЧП произошло в восьми километрах от берега.

"В Керченском проливе ведется спасательная операция, которая осложняется погодными условиями – ветром и штормом. Они же не давали возможности поднять в воздух авиацию", – отмечает агентство.

В данный момент на помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел Ми-8 МЧС России со спасателями.

Еще одно судно – "Волгонефть-239" – также получило повреждение из-за шторма. На его борту находятся 14 человек.

Ранее стало известно, что мощный торнадо в Сан-Франциско перевернул машины и вырвал с корнем деревья. Без электричества остались более 200 тысяч человек.