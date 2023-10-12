Морпех осужден за расстрелы жителей Мариуполя, Песков высказался о тратах Киева – ситуация в Украине

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Генпрокуратура РФ заявила о том, что украинский морпех осужден пожизненно за расстрелы мирных жителей в Мариуполе, в результате которых пять человек погибли, еще четверо пострадали, сообщает Zakon.kz.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что первый эвакуационный авиарейс с 200 гражданами нашего государства на борту вылетит из Израиля в Румынию в субботу, 14 октября, следующий рейс планируется в воскресенье.



Достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США, у налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании выделяемых Украине средств, и Владимиру Зеленскому придется на них отвечать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Неизвестные намеренно повредили в Чернигове линии связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, работы по восстановлению продолжаются, заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Российская Госдума может рассмотреть законопроект об отзыве решения о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в первом чтении 17 октября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Украина будет применять инновационные подходы к разминированию территории, в частности, планирует создать рынок соответствующих услуг и предложить партнерам взять под патронат определенное направление работы в этой сфере. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В будущем Германия будет держать 35 тыс. солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО. Об этом сказал министр обороны страны Борис Писториус на полях встречи НАТО в Брюсселе.

Даже временная пауза в предоставлении помощи от США может остановить наступление Украины и дать российским войскам возможность восстановить свою боеспособность, пишет Financial Times.

В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам, сообщил директор института национальной памяти республики.

Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается втягиваться в военные действия в Украине, но планирует и далее поддерживать нынешние власти в Киеве. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередной плановой встречи глав военных ведомств стран – участниц НАТО министр обороны США Ллойд Остин.

Италия готова продолжать оказывать помощь Украине, но в меру своих возможностей. Об этом заявил министр обороны республики Гуидо Крозетто.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Украина "выбилась" из графика.

Лавров заявил, что слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует считать признанием безысходности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить законопроект об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

Премьер Республики Сербской в составе БиГ заявил, что Европа продолжает пользоваться российскими энергоносителями, несмотря на собственные же санкции, однако теперь достает топливо опосредованно и дороже.

Аргентина в случае победы на выборах кандидата в президенты от правящей коалиции Серхио Массы не введет санкций против России – советник кандидата.

Власти США еще не приняли решения, запрашивать ли у Конгресса средства на нужды Украины в связке с финансированием для Израиля и Тайваня – администрация президента США.

Госдума одобрила закон об отмене информирования Совета Европы о военном положении в РФ.

Высокопоставленные чиновники США активизировали усилия, чтобы заставить другие западные страны использовать замороженные резервы Банка России для помощи Украине – The Washington Post.

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