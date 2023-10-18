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В Стамбуле протестующие прорвались в израильское консульство

В Стамбуле протестующие прорвались в израильское консульство Фото: скриншот с видео
После ударов по больнице в Газе в Турции не утихают протесты. Митингующие требуют депортировать посла Израиля из страны. На данный момент толпа прорвалась в консульство, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала "Ньюсач/Двач" к консульству перебрасываются группы специального назначения турецкой полиции. До этого протестующие пытались пробраться к израильскому консульству и обстреливали здание фейерверками. 

В Telegram-канале SHOT сообщается, что турки штурмуют американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни. В ответ силовики применяют слезоточивый газ. 

По данным Telegram-канала "Срочно, сейчас" в Ливане в Бейруте гигантская автоколонна движется в сторону посольства США. Его пытаются поджечь. Армия и полиция пытаются помешать этому. На стене посольства Франции подняли флаги Палестины и ХАМАС.

Черный флаг был поднят над могилой Разави в Хорасане, Иран. Это призыв к войне или мести.

В тоже время в Армии обороны Израиля заявили, что повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице в Газе, при котором погибло множество мирных жителей палестинского анклава. 

А организация "Исламский джихад" по информации ТАСС опровергла утверждения Израиля, возложившего на нее ответственность за обстрел больницы в Газе, жертвами которого стали сотни мирных палестинцев.

"Мы заверяем, что обвинения, выдвигаемые противником, являются ложными и необоснованными. <…> При помощи таких утверждений [Израиль] лишь пытается уклониться от ответственности за совершенное преступление", - говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что до 800 возросло количество жертв удара по больнице в секторе Газа. Минздрав Палестины сообщил, что все убитые при атаке были гражданскими лицами. Ливанское движение "Хезболла" объявило среду "днём гнева" против Израиля.

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