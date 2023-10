В Стамбуле протестующие прорвались в израильское консульство

По информации Telegram-канала "Ньюсач/Двач" к консульству перебрасываются группы специального назначения турецкой полиции. До этого протестующие пытались пробраться к израильскому консульству и обстреливали здание фейерверками.

В Telegram-канале SHOT сообщается, что турки штурмуют американскую военную базу Кюречик в городе Малатье. Там стоит радиолокационная станция. Люди кидают в военных и полицию камни. В ответ силовики применяют слезоточивый газ.

По данным Telegram-канала "Срочно, сейчас" в Ливане в Бейруте гигантская автоколонна движется в сторону посольства США. Его пытаются поджечь. Армия и полиция пытаются помешать этому. На стене посольства Франции подняли флаги Палестины и ХАМАС.

Черный флаг был поднят над могилой Разави в Хорасане, Иран. Это призыв к войне или мести.

В тоже время в Армии обороны Израиля заявили, что повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице в Газе, при котором погибло множество мирных жителей палестинского анклава.

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari confirms: Islamic Jihad is responsible for the rocket that hit the hospital in Gaza. pic.twitter.com/Tssfl5M7Ew