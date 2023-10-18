Что происходит после атаки на больницу в Газе: "Хезболла" объявило среду "днем гнева" против Израиля

Из-за атаки на больницу в секторе Газа ливанская "Хезболла" объявила завтрашний день "беспрецедентным днём гнева" против Израиля и его действий, а также против поездки Байдена в страну, сообщает Zakon.kz

Арабские СМИ назвали нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в Газе смертоносным и отвратительным военным преступлением. Многие страны вынесли протесты, кроме того паблики сообщают, что начались беспорядки у посольств Израиля. В Иордании атаковано посольство.

Также в Берлине люди вышли на улицу в поддержку Палестины. В Стамбуле также идут митинги. В Тунисе местные жители тоже вышли на митинги. Тысячи демонстрантов собрались в центре столицы Ливана в знак солидарности с Газой после взрыва в больнице. В Иране вышли на акции протеста и требуют объявить Израилю войну. Представитель правительства Ирака Басем аль-Авади сообщил, что власти объявили трехдневный траур по всей стране и призвал принять срочную резолюцию Совета Безопасности ООН, чтобы "остановить эту вопиющую агрессию". Египет выступил с осуждением этой атаки и считает ее нарушением гуманитарного права.

МИД Саудовской Аравии осудил удар по общественной больнице в Газе. Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы в Газе на Запад как соучастника преступлений, совершаемых Израилем в отношении палестинцев. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале канцелярии президента арабской республики Башара Асада.

Телеканал Al Hadath сообщает что руководство Палестины проводит экстренное совещание для обсуждения атаки на больницу в Газе. Al Jazeera сообщает, что глава МИД Иордании заявил об отмене запланированного на 18 октября саммита с участием Байдена. А Al Arabiya сообщает, что число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800. Все убитые при атаке на больницу в Газе были гражданскими лицами.

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал авиаудар "ужасным и неприемлемым".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает это "ужасающим преступлением" и призвал "привлечь виновных к ответственности". Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что произошедшее не соответствует гуманитарным нормам.

ВОЗ осудила авиаудар по больнице. ЮНИСЕФ также решительно осудил произошедшее, призвал к защите всех мирных граждан и попросил обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав. Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю.

А премьер-министр Израиля на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что Израиль не бомбил больницу в Газе, это дело рук террористов.



"Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", - написал Биньямин Нетаньяху.

Он также добавил, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракеты в Газе, проходящие в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара. "Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", - заявил израильский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур, политические фракции призвали палестинцев на Западном Берегу выйти на протесты.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности.