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Ситуация в Украине: в РФ возбудили уголовное дело против автора "Масяни", 30 тыс. украинцев пропали без вести

Олег Куваев Фото: Facebook/Oleg Kuvaev/Youtube/Masyanya Kuvaeva
Международной комиссии по вопросам пропавших без вести заявила об около 30 тыс. гражданских украинцев, которые пропали без вести с начала военного конфликта между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.
  • Во время рабочей поездки в Киевскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства жилья для людей, оставшихся без жилья. Отмечается, что дома возводятся в селе Тарасовка за счет благотворителей. Также он ознакомился с ходом комплексного восстановления частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпене и селе Бузовая.
  • Служба безопасности Украины сообщила в четверг, что заочно предъявила обвинение лидеру запрещенной в стране партии "Союз левых сил Максиму Гольдарбу за поддержку действий России.
  • Международный спорт очень коммерциализирован, зависит от бизнеса и политических структур, в этом – признаки его вырождения, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России".
  • Президент россии Владимир Путин подписал закон о выделении в реестре объектов культурного наследия отдельного раздела с памятниками Великой Отечественный войны, а также об облегчении текущего содержания памятников ВОВ, являющихся объектами культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
  • Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
  • Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным, если бы это принесло мир в Украину. Об этом он заявил в интервью финскому телевидению, пишет местное издание Yle.
  • Против Олега Куваева возбудили уголовное дело по новой статье 280.4 УК РФ – о призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом сообщает Mash. Сам автор "Масяни" заявил, что ничего об этом не слышал.
  • УЕФА принял решение перенести матч третьего тура группового этапа Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив – "Заря", украинский клуб считает это "неприемлемым", напомнив, что и в Украине идет война. Матч должен был состояться в Тель-Авиве 26 октября. Игра перенесена на 25 ноября из-за войны в Израиле.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что западные истребители F-16 могут появиться в Украине в первой половине 2024 года.
  • Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер", сообщает Министерство экономики Украины.
  • В Минфине Украины анонсировали масштабное сокращение должностей госслужащих и судей в 2024 году.
  • Украина увеличит оборонные расходы на 322 млрд гривен в этом году. Соответствующий закон № 10038 подписал президент.
  • В Верховной Раде хотят повысить налоги для банков, чтобы получить дополнительные 10 млрд гривен для военных нужд.
  • Украинская хакерская группировка Kiborg заявила, что они получили доступ к данным 22 миллионов клиентов российского банка "Альфа-Банк".

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