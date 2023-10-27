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Лукашенко предложил создать Палестинское государство

президент Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым создать Палестинское государство, что может способствовать решению конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Об таком решении проблемы Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает БелТА.

"Выход один – надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша – "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская – вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда".Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что ни израильскому народу, ни палестинскому конфликт и война не нужны, а люди всего лишь "хотят спокойно жить, растить детей".

Александр Лукашенко также подчеркнул невозможность силового решения вопроса. Дальнейшие конфликты приведут лишь к эскалации и втягивании новых стран.

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