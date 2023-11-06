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Польские перевозчики блокируют украинскую границу, 8 тыс. дел открыли против уклонистов – ситуация в Украине

польские водители блокируют границу с Украиной Фото: pixabay
Госпогранслужба Украины заявила о возникших проблемах с движением грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, они вызваны забастовкой польских перевозчиков, сообщает Zakon.kz.
  • Конфликт в Украине не имеет военного решения. Такое мнение высказал находящийся в Чехии с визитом словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
  • Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
  • Служба безопасности Украины предъявила новое обвинение в растрате 27,6 млн долларов бывшему заместителю министра обороны, оно связано с закупкой не отвечающей требованиям зимней формы. Имя чиновника не называется.
  • Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Мариуполя Олега Моргуна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы российского региона.
  • ЮАР выступает за интенсификацию усилий по поиску путей мирного урегулирования кризиса в Украине в рамках миротворческой миссии стран Африки. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор по итогам переговоров с прибывшим в Преторию главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
  • Конфликт на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
  • Более 8 тыс. уголовных делопроизводств начато в Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Об это сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на источники в Национальной полиции.
  • Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в организации схемы незаконной переправы через границу своего брата.
  • Около 76 тыс. потребителей электроэнергии во Львовской области остались без света в результате отключения линии электропередачи, причины не уточняются. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
  • Канберра объявила о новых санкциях в отношении Москвы, запретив поставку некоторых товаров в Россию из-за ситуации в Украине, говорится в письме австралийского МВД, поступившем в распоряжение ТАСС. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов и электрических машинах.

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