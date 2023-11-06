Польские перевозчики блокируют украинскую границу, 8 тыс. дел открыли против уклонистов – ситуация в Украине

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Госпогранслужба Украины заявила о возникших проблемах с движением грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, они вызваны забастовкой польских перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

Конфликт в Украине не имеет военного решения. Такое мнение высказал находящийся в Чехии с визитом словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.



Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Служба безопасности Украины предъявила новое обвинение в растрате 27,6 млн долларов бывшему заместителю министра обороны, оно связано с закупкой не отвечающей требованиям зимней формы. Имя чиновника не называется.

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Мариуполя Олега Моргуна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы российского региона.

ЮАР выступает за интенсификацию усилий по поиску путей мирного урегулирования кризиса в Украине в рамках миротворческой миссии стран Африки. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор по итогам переговоров с прибывшим в Преторию главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Конфликт на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Более 8 тыс. уголовных делопроизводств начато в Украине по фактам уклонения от призыва по мобилизации. Об это сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в организации схемы незаконной переправы через границу своего брата.



Около 76 тыс. потребителей электроэнергии во Львовской области остались без света в результате отключения линии электропередачи, причины не уточняются. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Канберра объявила о новых санкциях в отношении Москвы, запретив поставку некоторых товаров в Россию из-за ситуации в Украине, говорится в письме австралийского МВД, поступившем в распоряжение ТАСС. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов и электрических машинах.

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