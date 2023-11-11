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Как влияет социальная изоляция на продолжительность жизни

исследование Фото: pixabay
Ученые из Университета Глазго обнаружили, что отсутствие общения с друзьями или родственниками связано с более короткой продолжительностью жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BMC Medicine, ученые использовали данные 458 146 взрослых, взятые из британского биобанка – специального хранилища биологических образцов. Средний возраст участников составлял 56,5 лет. Все испытуемые заполнили анкеты, ответив на вопросы о том, доверяют ли они своим близким и чувствуют ли они себя одинокими. Также добровольцы предоставили информацию о том, с кем они живут, как часто участвуют в различных социальных мероприятиях и общаются с друзьями и семьей.

Отмечается, что ученые наблюдали за участниками в течение 12,6 лет. За это время 33 135 испытуемых ушли из жизни. Исследователи выяснили, что у одиноких людей продолжительность жизни была короче, чем у тех, кто был социально активен. Кроме того, люди, которые вовсе не общались с друзьями или родственниками, чаще уходили из жизни по различным причинам.

Механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, пока не изучены, говорится в публикации. Необходимо провести дальнейшие исследования.

Ранее сообщалось, в каком регионе Казахстана самая высокая ожидаемая продолжительность жизни.

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