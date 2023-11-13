Умер командир первой лунной экспедиции "Аполлона"

В возрасте 95 лет скончался Фрэнк Борман, астронавт, командовавший историческим полетом корабля Apollo 8 на Рождество 1968 года. Экипаж 10 раз обогнул Луну и подготовил почву для высадки на спутник Земли в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Наибольшую известность он получил благодаря своей работе в NASA. Его экипаж были в первой миссии "Аполлон", которая совершила полет к Луну.



После запуска корабля Apollo 8 с мыса Канаверал во Флориде 21 декабря 1968 года троица астронавтов провела три дня в пути к Луне. В канун Рождества корабль вышел на лунную орбиту. 24-25 декабря они совершили 10 витков вокруг Луны, а 27 декабря отправились домой.

"Сегодня мы вспоминаем одного из лучших представителей NASA. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Его любовь к авиации и исследованиям на протяжении всей жизни превосходила только любовь к его жене Сьюзан". администратор NASA Билл Нельсон

Борман родился в Гэри, штат Индиана, но вырос в Тусоне, штат Аризона. Он учился в Военной академии США в Вест-Пойнте, где в 1950 году получил степень бакалавра наук. В том же году Борман женился на своей школьной возлюбленной Сьюзан Багби. Она умерла в 2021 году.



После окончания университета Борман работал в Вест-Пойнте летчиком-истребителем ВВС США, оперативным летчиком и инструктором. В 1956 году он перевез свою семью в Пасадену (штат Калифорния), где получил степень магистра наук в области аэронавтики в Калифорнийском технологическом институте. В 1962 году он был одним из девяти летчиков-испытателей, отобранных NASA для участия в программе астронавтов.

Президент Джимми Картер наградил его Почетной космической медалью Конгресса.