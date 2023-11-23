Человек-калькулятор побил мировой рекорд по подсчету букв в предложениях

Благодаря своим математическим способностям житель Иордании Мохаммад Сайахин установил рекорд Гиннесса за самое быстрое время подсчета букв в 10 предложениях, сообщает Zakon.kz.

51-летний Мохаммад Сайахин обнаружил свой талант к быстрому счету еще в школе. Он думал, что так умеют делать все дети, пока учитель математики не заметил его способности, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Саяхин развил свое умение в необычный трюк: подсчет количества букв в предложении. Он получил известность благодаря этому умению, когда продемонстрировал его в одном из эпизодов телесериала Arabs Got Talent.



Теперь Сайахин получил титул рекордсмена Гиннесса, подсчитав количество букв в 10 предложениях за 35,5 секунды.





@gwrarabic محمد صياحين، 51 عام، شكّل ثورة جديدة في الجمع بين عالمي الحساب الذهني الفائق والرصد السمعي. فقد استطاع حصد الرقم القياسي العالمي لأسرع وقت في حساب عدد الأحرف في 10 @ابو الحروف ♬ original sound - Guinness World Records Arabic

Каждый подсчет занял у него всего одну-две секунды. По правилам Книги рекордов Гиннесса, он должен был прочесть каждое предложение вслух, прежде чем представить итог.