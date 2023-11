Дженнифер Лопес посвятила Бену Аффлеку второй альбом

Фото: Instagram/bendos_everyda

16 февраля американская певица Дженнифер Лопес планирует выпустить свой новый альбом "This Is Me… Now". В предстоящей лонгплей войдут 13 песен, в том числе песня "Dear Ben Pt. II", посвященная мужу артистки Бену Аффлеку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pitchfork, пластинка станет продолжением ее 3 студийного альбома "This Is Me… Then", который отпраздновал свое 20-летие в день анонса нового альбома год назад. Согласно информации издания, в пластинке, а также в сопутствующем ей фильме Лопес поразмышляет о поиске любви. "This Is Me… Now" также станет первым альбомом за десять лет исполнительницы. Ее последний студийник "A.K.A." вышел в 2014 году. С тех пор певица выпускала синглы с Cardi B и Skrillex, появлялась на Super Bowl LIV вместе с Шакирой, а также активно занималась актерской деятельностью. Актер Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США). Затем Лопес рассказала подробности воссоединения с Беном Аффлеком.

